İŞKUR Gençlik Programı desteği ne kadar oldu? İŞKUR Gençlik Programından kimler nasıl yararlanacak?

İŞKUR Gençlik Programı nedir?

Devlet üniversiteleri ile iş birliğiyle kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programıdır. Türkiye İş Kurumu, devlet üniversiteleri ile birlikte, öğrencilerin istihdam edilebilirliğinin artırılmasına katkı sağlamak, onlara bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak amacıyla İŞKUR Gençlik Programı’nı düzenliyor. Program kapsamında, katılımcılara hem iş gücü deneyimi hem de gelir desteği sağlanıyor. Program kapsamında öğrencilere katılım sağladıkları her gün için 1083 TL ödeme gerçekleştiriyor, GSS ve İş Kazası Meslek Hastalığı sigorta primleri de yatırılıyor.