İŞKUR Gençlik Programı desteği ne kadar oldu? İŞKUR Gençlik Programından kimler nasıl yararlanacak?

Geçtiğimiz dönem 100 bin üniversite öğrencisinin yararlandığı İŞKUR Gençlik Programı, yeni dönemde daha geniş kapsamla devam ediyor. Yoğun başvuru nedeniyle programın kontenjanı 150 bine yükseltildi. Bununla birlikte öğrencilere sağlanan maddi destek de artırıldı. Peki yeni dönemde İŞKUR Gençlik Programı kapsamında öğrencilere ne kadar destek verilecek, programa kimler başvurabilecek ve başvuru süreci nasıl işleyecek?
İŞKUR Gençlik Programı desteği ne kadar oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İŞKUR Gençlik Programı’na yönelik yeni müjdeleri duyurdu. Erdoğan, bu yıl başında üniversite öğrencilerine yönelik geliştirilen İŞKUR Gençlik Programı'ndan geçen dönem 100 bin öğrencinin faydalandığını anımsatarak, şunları söyledi: "Bu dönemki kontenjanımızı yine 100 bin olarak ilan etmiştik.
Ancak gençlerimizin programa yoğun teveccühü dolayısıyla bugünkü kabine toplantımızda kontenjanı 150 bine çıkarmayı kararlaştırdık. İnşallah 2028 yılı sonuna kadar toplam 1 milyon öğrencimizi İŞKUR Gençlik Programı'ndan faydalandırmayı hedefliyoruz. Üniversiteli gençlerimize hayırlı ve uğurlu olsun."
İŞKUR Gençlik Programı nedir?
Devlet üniversiteleri ile iş birliğiyle kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programıdır. Türkiye İş Kurumu, devlet üniversiteleri ile birlikte, öğrencilerin istihdam edilebilirliğinin artırılmasına katkı sağlamak, onlara bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak amacıyla İŞKUR Gençlik Programı’nı düzenliyor. Program kapsamında, katılımcılara hem iş gücü deneyimi hem de gelir desteği sağlanıyor. Program kapsamında öğrencilere katılım sağladıkları her gün için 1083 TL ödeme gerçekleştiriyor, GSS ve İş Kazası Meslek Hastalığı sigorta primleri de yatırılıyor.
Hangi kurumlarla İŞKUR Gençlik Programı düzenlenebilir?
Devlet üniversiteleri ile program düzenlenebilir.
İŞKUR Gençlik Programı'ndan kimler faydalanabilir?
Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilir. (Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamaz.)
Yabancı öğrenciler İŞKUR Gençlik Programı'ndan faydalanabilir mi?
Programdan yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilir.
İŞKUR Gençlik Programı'nda hangi eğitimler verilmektedir?
İş arama, finansal okuryazarlık, cv hazırlama, mülakat teknikleri gibi iş gücü piyasasına girişte gerekli olan yumuşak beceri eğitimleri verilmektedir.
İŞKUR Gençlik Programı'na katılımda hane geliri şartı var mıdır?
Programa başvurulan adreste yer alan hane geliri net asgari ücretin 3 katından fazla ise o hanedeki insanlar bu programdan yararlanamaz. (toplum yaşama alanları bu hükümden muaftır.)
İŞKUR Gençlik Programı esnasında başka yerde sigortalı olunabilir mi?
Katılımcıların program esansında başka yerde sigortalı olmalarının önünde bir engel bulunmamaktadır.
İŞKUR Gençlik Programı hangi alanlarda uygulanabilir?
a) Sürdürülebilir Kampüs Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
1. Ağaçlandırma ve peyzaj düzenleme faaliyetlerinin desteklenmesi
2. Geri dönüşüm, atık yönetimi ve sıfır atık projelerinin desteklenmesi
3. Biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal yaşam alanlarının restorasyon faaliyetlerinin desteklenmesi
4. Enerji verimliliği projelerinin desteklenmesi
5. Su tasarrufu ve yağmur suyu hasadı projelerinin desteklenmesi
b) Kampüs Altyapı ve Bakım Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
1. Engelsiz kampüs uygulamalarının desteklenmesi
2. Kampüs güvenlik ve acil durum sistemlerinin desteklenmesi
3. Kampüs bilgi sistemleri ve teknolojik altyapının desteklenmesi
c) Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi;
1. Spor ve rekreasyon faaliyetlerinin desteklenmesi
2. Kültür-sanat etkinliklerinin organizasyonunun desteklenmesi
3. Öğrenci kulüp ve topluluk faaliyetlerinin desteklenmesi
4. Sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesi
5. Uluslararası öğrenci entegrasyon programlarının desteklenmesi
ç) Akademik ve İdari Destek Faaliyetleri;
1. Kütüphane ve Dokümantasyon Faaliyetleri;
a) Dijital arşivleme ve kataloglama çalışmalarının desteklenmesi
b) Kullanıcı hizmetleri ve danışma faaliyetlerinin desteklenmesi
c) Kütüphane etkinliklerinin organizasyonunun desteklenmesi
2. Laboratuvar ve Araştırma Faaliyetleri;
a) Deney ve araştırma projelerinin desteklenmesi
b) Laboratuvar güvenliği ve kalite sistemlerinin desteklenmesi
c) Araştırma veri yönetimi ve dokümantasyonunun desteklenmesi
3. İdari Birim Faaliyetleri;
a) Öğrenci işleri süreçlerinin desteklenmesi
b) Kariyer merkezi faaliyetlerinin desteklenmesi
c) Mezun ilişkileri faaliyetlerinin desteklenmesi
ç) Kalite güvence sistemlerinin desteklenmesi
d) Toplumsal Hizmet ve İş Birliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
1. Toplum sağlığı ve rehberlik faaliyetlerinin desteklenmesi
2. Kampüs içi iş birliği projelerinin desteklenmesi
3. Sosyal inovasyon ve girişimcilik projelerinin desteklenmesi
4. Yaşam boyu öğrenme faaliyetlerinin desteklenmesi
e) Öğrenci Gelişim ve Uyum Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
1. Akran Danışmanlığı Faaliyetleri;
a) Akademik danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi
b) Yeni öğrenci oryantasyon faaliyetlerinin desteklenmesi
c) Çalışma grupları organizasyonunun desteklenmesi
2. Uluslararası Öğrenci Entegrasyon Faaliyetleri;
a) Kültürel oryantasyon faaliyetlerinin desteklenmesi
b) Dil pratiği gruplarının desteklenmesi
c) Kültürlerarası etkinliklerin desteklenmesi
3. Kariyer Gelişim Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
a) Öz geçmiş hazırlama ve mülakat hazırlık desteği faaliyetlerinin desteklenmesi
b) Staj ve iş başvuru süreç danışmanlığının desteklenmesi
c) Kariyer planlama rehberliğinin desteklenmesi
f) Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
1. Dijital İçerik Geliştirme;
a) E-öğrenme materyalleri hazırlama faaliyetlerinin desteklenmesi
b) Multimedya içerik üretiminin desteklenmesi
c) Uzaktan eğitim altyapısının desteklenmesi
2. Teknoloji Destek Hizmetlerinin Desteklenmesi;
a) Öğrenci yardım masası operasyonlarının desteklenmesi
b) Siber güvenlik izleme faaliyetlerinin desteklenmesi
c) Teknoloji eğitim programlarının desteklenmesi
g) Girişimcilik Ekosistemi Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
1. Kuluçka Merkezi Operasyonları;
a) Girişimci adayı mentörlüğü faaliyetlerinin desteklenmesi
b) İş planı geliştirme desteği faaliyetlerinin desteklenmesi
c) Startup etkinlikleri organizasyonunun desteklenmesi
2. Teknoloji Transfer Ofisi Faaliyetleri;
a) Üniversite-sanayi iş birliği faaliyetlerinin desteklenmesi
b) Patent ve fikri mülkiyet süreçlerinin desteklenmesi
c) Teknoloji ticarileştirme faaliyetlerinin desteklenmesi