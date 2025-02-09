Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere müjdelediği 'İŞKUR Gençlik Programı' için başvuru ekranı açıldı. Türkiye genelindeki üniversiteler ile İŞKUR arasında anlaşmalar hızla devam ediyor. Programdan faydalanacak öğrenciler günlük çalışma cep harçlığı olarak 1083 TL ödeme alabilecek. Peki İŞKUR Gençlik Programı nedir? Başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir? Uygulanabilecek faaliyet alanları nelerdir? İşte merak edilen tüm bu soruların yanıtları...
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları için geri sayım başladı. Binlerce öğrencinin faydalanabileceği program için üniversiteler ile İŞKUR arasında anlaşmalar devam ediyor. 2025 yılı için 200 bin üniversitelinin, gelecek 4 yıl boyunca da toplam 1 milyon öğrencinin bu programdan istifade etmesi planlanıyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?
İŞKUR Gençlik Programı; Üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından 10.12.2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekli listesinde yer alan devlet üniversiteleri ile iş birliği yapılarak düzenlenen ve işgücü uyum programı uygulaması olan bir aktif işgücü programıdır.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İŞKUR Gençlik Programı'na başvuruların 1 hafta sonra başlayacağını bildirdi.
Bakan Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'na hane geliri 3 asgari ücretin altında olan öğrencilerin başvurabileceğini belirterek, "Gençlerimiz 1 hafta sonra da programa başvuruda bulunabilecek." diye konuştu.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kuruma kayıtlı olmak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,
e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
g) Hane gelir şartını sağlamak,
ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,
h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak) şartları aranır.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI FAALİYET ALANLARI HANGİLERİDİR?
a) Sürdürülebilir Kampüs Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
b) Kampüs Altyapı ve Bakım Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
c) Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi;
ç) Akademik ve İdari Faaliyetlerin Desteklenmesi;
d) Toplumsal Hizmet ve İşbirliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
e) Öğrenci Gelişim ve Uyum Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
f) Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
g) Girişimcilik Ekosistemi Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
İŞKUR Gençlik Programı Katılımcılarına Verilecek Eğitimler Nelerdir?
a) İş sağlığı ve güvenliği eğitimi
b) Bağımlılıkla mücadele eğitimi
c) İş arama becerisinin geliştirilmesi eğitimi
ç)İş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi eğitimi
d) Kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim eğitimi
e) Finansal okuryazarlık eğitimi
f) Genel Müdürlük tarafından Kurumun tanıtımı ve İUP hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi başta olmak üzere katılımcıların niteliğinin geliştirilmesine yönelik olarak talebin uygun bulunması ve ödenek tahsis edilmesi aşamasında belirlenebilecek diğer eğitimler
g) Yüklenici kamu kurumunun faaliyet alanına yönelik olarak belirleyeceği diğer eğitimler
Katılımcılara Hangi Ödemeler Yapılmaktadır?
Katılımcılara katılım sağladıkları her bir gün için Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılına yönelik belirlen 1.083 TL cep harçlığı ödenir.
Katılımcılar için Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri Nelerdir?
Katılımcıların programa katılım sağladıkları günler için 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında ortaya çıkacak %5,5 oranında sosyal güvenlik prim giderleri ödenir.
Hangi Kurumlarla İŞKUR Gençlik Programı Uygulanabilir?
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekli listesinde yer alan devlet üniversiteleri ile program uygulanabilir.
İŞKUR Gençlik Programı Uygulama Süresi Kaç Aydır?
Program süresi en fazla 10 aydır.
İŞKUR Gençlik Programında Haftalık Yararlanma Süresi Ne Kadardır?
Haftalık yararlanma süresi en fazla yirmi iki buçuk saat ve üç gün olarak uygulanır.
Bir Katılımcı İŞKUR Gençlik Programından En Fazla Ne Kadar Süreyle Yararlanabilir?
Bir katılımcı, İşgücü Uyum Programının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenen programlardan toplamda en fazla 140 fiili gün yararlanabilir.