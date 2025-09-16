Yeni Şafak
İŞKUR iş ilanları: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa İŞKUR alımı iş başvurusu

İŞKUR iş ilanları: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa İŞKUR alımı iş başvurusu

16/09/2025, Salı
G: 16/09/2025, Salı
İŞKUR - Türkiye İş Kurumu - Güncel Açık İş İlanları ekranı.
İŞKUR - Türkiye İş Kurumu - Güncel Açık İş İlanları ekranı.

İŞKUR, Türkiye genelinde iş arayan vatandaşlar için en önemli adreslerden biri olmaya devam ediyor. Kurumun e-şube giriş ekranı üzerinden İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya başta olmak üzere tüm illerdeki açık iş ilanlarına erişim sağlanabiliyor. Yayınlanan ilanlarda özellikle temizlik görevlisi, güvenlik personeli ve büro elemanı alımları dikkat çekiyor. Türkiye İş Kurumu’nun güncel duyuruları, binlerce kişiye iş imkânı sunarken, iş başvuruları da sistem üzerinden kolayca yapılabiliyor. İşte İŞKUR açık iş ilanları.

İŞKUR iş ilanları, iş arayanların yoğun ilgisini çekiyor. Türkiye İş Kurumu, yayınladığı ilanlarla binlerce kişiye istihdam sağlıyor. İŞKUR’un e-şube giriş ekranı üzerinden İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Konya gibi Türkiye’nin dört bir yanındaki açık iş ilanlarına ulaşılabiliyor. İŞKUR ilanları arasında özellikle temizlik görevlisi, güvenlik personeli ve ofis çalışanı pozisyonları öne çıkıyor. İşte İŞKUR - Türkiye İş Kurumu - Türkiye geneli güncel açık iş ilanları ekranı.

İŞKUR açık iş ilanı başvuru ekranı için tıklayın

