YARISI BİZDEN KAMPANYASI NE KADAR?

Projeden faydalanacakların bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için ise 1 milyon 400 bin TL kredi fırsatı yaratılıyor. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği oluyor. Ev sahibi ya da kiracıya 100 bin TL tek seferlik tahliye desteği de söz konusudur.