23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Açıklanan son verilere göre, İncelenen 18 bin 74 binadan 16 bin 434 binanın hasarsız, 1.640 binanın az hasarlı olduğunu tespit edildi. Hasar gören binalar yarısı bizden kampanyasına dahil edildi. Sıfır faizle kredi desteği ödemeleri ise yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor. İşte yarısı bizden kampanyası başvuruları, şartları, hibe ve kredi tutarları.
İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar devam etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan'dan bugüne devam eden hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle: "İstanbul'da hasar tespit çalışmalarımız kapsamında şu ana kadar; 18 bin 74 binayı inceledik. 16 bin 434 binanın hasarsız, 1.640 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımızın tamamlanmasıyla gerekeni yapacağız."
HASAR GÖREN BİNALAR İÇİN YARISI BİZDEN KAMPANYASINA BAŞVURULUR MU?
Yarısı Bizden kampanyası ile İstanbul'da 21 bin konutun dönüştürüldüğünü ve 41 bin konut ve iş yerinin projesinin de devam ettiğini belirten Bakan Kurum, 23 Nisan depremlerinde hasar gören binaların da bu kampanyaya dahil edileceğini duyurdu. Kurum, yaptığı açıklamada "İstanbul’da Yarısı Bizden kampanyamızla şu ana kadar 21 bin konutu dönüştürdük, 41 bin konut ve iş yerinin projesi devam ediyor.
Son depremde hasar tespit ettiğimiz binaları bu kampanyaya dahil edeceğiz. Tüm riskli binaları dönüştürmek için de taleplerinizi bekliyoruz. Dönüşümden korkmayın!" dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, alan bazlı kentsel dönüşüm projesi kapsamında 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi imkanı sunuluyor.
YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?
Kampanyaya katılacaklar, süre kısıtlaması olmadan başvuruda bulunabilir. Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor.
YARISI BİZDEN ŞARTLARI
Kampanyaya katılım şartı sadece İstanbul'da riskli yapı sahibi olmak.
Ayrıca yeni projedeki yapı, eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemelidir. 1 Nisan 2023’ten sonra hazırlanmış ruhsat proje sahipleri de kampanyadan faydalanabiliyor.
YARISI BİZDEN KAMPANYASI NE KADAR?
Projeden faydalanacakların bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için ise 1 milyon 400 bin TL kredi fırsatı yaratılıyor. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği oluyor. Ev sahibi ya da kiracıya 100 bin TL tek seferlik tahliye desteği de söz konusudur.
YARISI BİZDEN KAMPANYASI ÖDEME PLANI
Ödemeler ilk olarak proje başlangıcında yüzde 30 kadar yapılacak. Ardından taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, yapı sıvaya kadar hazır duruma getirildiğinde yüzde 30 oranlarında ödemeler yapılmış olacak. Son olarak da kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında ödeme tahsil edilecek.