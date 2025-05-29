BEDAŞ, şehirde yaşanacak elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 29 Mayıs Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde elektrik yok? İşte İstanbul'da kesinti yaşanacak ilçeler...

1 /18 Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 29 Mayıs 2025 Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerini önceden öğrenerek mağduriyet yaşamamak istiyor.

2 /18 29 Mayıs 2025 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler







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