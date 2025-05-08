BEDAŞ, şehirde yaşanacak elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Mayıs Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde elektrik yok? İşte İstanbul'da kesinti yaşanacak ilçeler...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Mayıs 2025 Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerini önceden öğrenerek mağduriyet yaşamamak istiyor.
8 Mayıs 2025 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Aşağıdaki sayfayı ziyaret ederek kesintiler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI