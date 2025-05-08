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BEDAŞ duyurdu! İstanbul'da bugün (8 Mayıs Perşembe) elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

BEDAŞ duyurdu! İstanbul'da bugün (8 Mayıs Perşembe) elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

13:258/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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BEDAŞ, şehirde yaşanacak elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Mayıs Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı. Elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde elektrik yok? İşte İstanbul'da kesinti yaşanacak ilçeler...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Mayıs 2025 Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.


İstanbul'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerini önceden öğrenerek mağduriyet yaşamamak istiyor.

8 Mayıs 2025 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler



İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler


Aşağıdaki sayfayı ziyaret ederek kesintiler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.


İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI



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