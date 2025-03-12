İstanbul iftar vakti 2025: İstanbul'da akşam ezanı saat kaçta? 12 Mart İstanbul İmsakiyesi

İstanbul'da iftar vaktine artık az bir süre kaldı. Oruç ibadetinin devam ettiği mübarek Ramazan ayı boyunca iftar vakitleri imsakiye üzerinden gün gün takip edilebiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı İstanbul İmsakiyesine göre bugün 12 Mart 2025, İstanbul iftar vakti saati 19:14'te yapılacak. İşte İstanbul İmsakiyesi.
İstanbul’da sahur vakti ve iftar saatleri merak ediliyor. 2025 İstanbul Ramazan İmsakiyesi ile vatandaşlar imsak vakti ve ezan saatlerini öğrenmekte. Ramazan ayında İstanbul iftar vakti araştırmalar arasında yer alıyor. Peki İstanbul'da iftar saat kaçta yapılacak? Akşam ezanı kaçta okunuyor? İşte İstanbul sahur vakti, iftar saatleri.
12 MART ÇARŞAMBA İLÇE İLÇE İSTANBUL İFTAR VAKİTLERİNE NE KADAR KALDI?
Adalar İftar Vakti 19:14
Arnavutköy İftar Vakti 19:15
Ataşehir İftar Vakti 19:14
Avcılar İftar Vakti 19:15
Beylikdüzü İftar Vakti 19:15
Büyükçekmece İftar Vakti 19:13
Çatalca İftar Vakti 19:16
Çekmeköy İftar Vakti 19:13
Esenyurt İftar Vakti 19:15
Kartal İftar Vakti 19:13
Küçükçekmece İftar Vakti 19:15
Maltepe İftar Vakti 19:13
Pendik İftar Vakti 19:13
Sancaktepe İftar Vakti 19:13
Şile İftar Vakti 19:11
Silivri İftar Vakti 19:17
Sultanbeyli İftar Vakti 19:13
Sultangazi İftar Vakti 19:14
Tuzla İftar Vakti 19:13
Adalar İftar Vakti 19:11
Ataşehir İftar Vakti 19:11
Bağcılar İftar Vakti 19:14
Bahçelievler İftar Vakti 19:14
Başakşehir İftar Vakti 19:14
Bakırköy İftar Vakti 19:14
Bayrampaşa İftar Vakti 19:14
Beşiktaş İftar Vakti 19:14
Beykoz İftar Vakti 19:14
Beyoğlu İftar Vakti 19:14
Esenler İftar Vakti 19:14
Eyüp İftar Vakti 19:14
Fatih İftar Vakti 19:14
Gaziosmanpaşa İftar Vakti 19:14
Güngören İftar Vakti 19:14
Kadıköy İftar Vakti 19:14
Kağıthane İftar Vakti 19:14
Sarıyer İftar Vakti 19:14
Şişli İftar Vakti 19:14
Ümraniye İftar Vakti 19:14
Üsküdar İftar Vakti 19:14
Zeytinburnu İftar Vakti 19:14
2025 yılı Ramazan imsakiyesi belli oldu! İşte 81 ilin iftar saati, sahur, teravih ve imsak vakitleri İÇİN TIKLAYIN
İstanbul'da İftara Ne Kadar Kaldı? Sahur Vakti Ne Zaman?
İstanbul'da iftara ne kadar kaldığını öğrenmek için, güncel Ramazan imsakiyesine bakmak yeterlidir. İmsakiyelerde, iftar vaktine kalan süre ve sahur vaktinin ne zaman sona ereceği belirtilir. Bu sayede, oruç tutanlar iftar ve sahur hazırlıklarını zamanında yapabilirler.
Sahur vaktinin ne zaman olduğunu öğrenmek de aynı derecede önemlidir. Sahur, oruç tutmadan önce yapılan son yemektir ve bu nedenle zamanında kalkıp sahur yapmak, gün boyunca daha enerjik olmayı sağlar. İstanbul Ramazan imsakiyesi, sahur vaktini bir şekilde göstererek, bu konuda yardımcı olur.
2025 yılı dini günler ve geceler takvimi
Ramazan Ayı Başlangıcı 01 Mart 2025 | Cumartesi
Kadir Gecesi 26 Mart 2025 | Çarşamba
Arefe Günü 29 Mart 2025 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 1.Gün 30 Mart 2025 | Pazar
Ramazan Bayramı 2.Gün 31 Mart 2025 | Pazartesi
Ramazan Bayramı 3.Gün 01 Nisan 2025 | Salı
Terviye Günü 04 Haziran 2025 | Çarşamba
Arefe Günü 05 Haziran 2025 | Perşembe
Kurban Bayramı 1.Gün 06 Haziran 2025 | Cuma
Kurban Bayramı 2.Gün 07 Haziran 2025 | Cumartesi
Kurban Bayramı 3.Gün 08 Haziran 2025 | Pazar
Kurban Bayramı 4.Gün 09 Haziran 2025 | Pazartesi
Hicri Yılbaşı Gecesi 26 Haziran 2025 | Perşembe
Hicri Yılbaşı Günü 27 Haziran 2025 | Cuma
Aşure Gecesi 05 Temmuz 2025 | Cumartesi
Aşure Günü 05 Temmuz 2025 | Cumartesi
Mevlid Kandili 03 Eylül 2025 | Çarşamba
İMSAKİYE NEDİR?
Ramazan ayı, tüm Müslümanlar için önemli ve kutsal bir aydır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İmsakiye 2025 ile birlikte, iftar saatleri, sahur vakti, imsak vakti ve teravih namazı saati gibi bilgileri içeren detaylı bir takvimdir.
İSTANBUL İFTAR VAKTİ
İstanbul için iftar, sahur, imsak ve teravih vakitleri, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte en çok araştırılan konulardan biri haline geldi.
İstanbul'da iftar vakti, her gün güneşin batmasıyla birlikte girer. Bu an, akşam ezanı ile ilan edilir ve oruç tutanlar için günün en çok beklenen anıdır. İftar sofraları, ailelerin ve dostların bir araya gelerek bereketi paylaştığı özel anlara sahne olur.
Sahur, oruç tutmadan önce yapılan son yemektir ve imsak vaktine kadar devam eder. Sahurda yemek yemek, gün boyunca oruç tutacak olanlara enerji verir. İstanbul'da sahur vakti, gün doğumundan yaklaşık 1-2 saat önce sona erer. Sahur vaktinin başlangıcı ve bitişi de 2025 yılı imsakiyesi üzerinden öğrenilebilir.
2025 Ramazan Ne Zaman Başlayacak?
Ramazan ayı 1 Mart 2025 tarihinde cumartesi günü başlayacak.
2025 Ramazan Ayı Kaç Gün Sürecek?
Bazı yıllarda 29 gün süren Ramazan ayı, 2025 yılında 29 gün sürecektir.
2025 Ramazan-ı Şerif Ayın Kaçında ve Ne Zaman Bitecek?
30 Mart 2025 Çarşamba Günü 00:00 itibariyle Ramazan ayı bitecektir.
2025 Ramazan Bayramı Hangi Gün?
30 Mart 2025 Çarşamba Günü Ramazan Bayramı 1. günüdür. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı 02 Nisan 2025 Cumartesi 00:00 itibariyle son bulacaktır.