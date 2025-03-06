İstanbul iftar vakti 2025: İstanbul'da akşam ezanı saat kaçta? 6 Mart İstanbul İmsakiyesi

2025 yılı Ramazan imsakiyesi belli oldu! İşte 81 ilin iftar saati, sahur, teravih ve imsak vakitleri İÇİN TIKLAYIN





İstanbul'da İftara Ne Kadar Kaldı? Sahur Vakti Ne Zaman?

İstanbul'da iftara ne kadar kaldığını öğrenmek için, güncel Ramazan imsakiyesine bakmak yeterlidir. İmsakiyelerde, iftar vaktine kalan süre ve sahur vaktinin ne zaman sona ereceği belirtilir. Bu sayede, oruç tutanlar iftar ve sahur hazırlıklarını zamanında yapabilirler.

Sahur vaktinin ne zaman olduğunu öğrenmek de aynı derecede önemlidir. Sahur, oruç tutmadan önce yapılan son yemektir ve bu nedenle zamanında kalkıp sahur yapmak, gün boyunca daha enerjik olmayı sağlar. İstanbul Ramazan imsakiyesi, sahur vaktini bir şekilde göstererek, bu konuda yardımcı olur.







