İstanbul kar tatili sorgulamalarında merak edilen konular arasında yerini aldı. İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün bazı ilçelerde okullar tatil edildi. İstanbullu vatandaşlar yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ederken AKOM'dan 4 ilçe için kritik uyarı geldi. AKOM Pendik, Tuzla, Kartal ve Şile'de yarın kar geçişleri olacağını duyurdu. Peki, Pendik, Tuzla, Kartal ve Şile'de yarın 12 Şubat'ta okullar tatil edilecek mi? İşte İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan son açıklamalar...

1 /7 İstanbul'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitim ara verilirken, kar yağışının beklendiği ilçelerde yarın okulların tatil olup olmayacağı merak kazandı.

2 /7 4 İLÇEDE KAR GEÇİŞLERİ UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) Çarşamba günü İstanbul'da kuvvetli kar yağışının etkili olacağını duyurdu. AKOM'un değerlendirmelerine göre, kar yağışı Çarşamba sabah saat 07.00 itibarıyla Avrupa Yakası'nın batı ilçelerinde (Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca) başlayacak.



3 /7 Öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu Yakası'nın doğu ilçelerinde (Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla) yoğun kar geçişleri yaşanacak. Yetkililer, yağış anında ulaşımda aksama ve görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

4 /7 Pendik, Kartal, Tuzla, Şile'de okullar tatil olacak mı?

İstanbul Valiliği 12 Şubat Çarşamba günü kar tatili olacak ilçeleri henüz açıklamadı.

5 /7 HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ? (11 ŞUBAT 2025) İstanbul'da 11 Şubat 2025 Salı günü itibarıyla okulların tatil edildiği ilçeler Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar , Arnavutköy , Sultangazi, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'dir. Bu ilçeler dışında kalan bölgelerde, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Kaymakamlıkların kararına bağlı olarak okullar tatil edilebilir. Güncel bilgilere ulaşmak adına Valilik duyurularını takip etmeniz önemlidir. Halkalı'nın içinde olduğu Küçükçekmece'de henüz okullar tatil değildir.



6 /7 PENDİK BELEDİYESİ: HAZIRIZ

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin beklenen kar yapışına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Pendik'te Afet Koordinasyon Merkezimizden verileri ayrıntılı olarak takip ediyor, ilçemizdeki kar yağışına karşı tüm alımlar. Ekiplerimiz sahada, yolların açık ve güvenli olması için 7/24 çalışıyoruz. Beklenen kar yağışına karşı tam kadro hazırız!" ifadeleri yer aldı.