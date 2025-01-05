İstanbul'da toplu ulaşıma ne kadar zam gelecek?

İstanbul'da toplu ulaşıma zam geliyor. 6 Ocak'ta yapılacak İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, yeni toplu taşıma tarifesi belirlenecek. İBB zam için yüzde 55'lik zam teklifi verirken, UKOME komisyonda netlik kazanacak zam oranıyla birlikte yeni ücret tarifesi 13 Ocak itibarıyla devreye alınacak. Peki yeni teklife göre otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur ve taksi ücretleri ne kadar olacak?

1 /11 Yeni yılın başlamasıyla birlikte, İstanbul’da toplu ulaşıma yapılacak olası zamlar gündeme oturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu taşıma ücretlerine yüzde 55 oranında zam yapılmasını içeren teklifini sundu. UKOME’nin (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) 6 Ocak’ta yapacağı toplantıda zam oranı netleşecek. Peki İBB teklifine göre, otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur, füniküler ve taksi ücretleri ne kadar olacak.

2 /11 Gözler UKOME toplantısında, İBB'nin zam talebi belli oldu 6 Ocak'ta yapılacak UKOME toplantısında, yeni yılda İstanbul'da geçerli olacak toplu taşıma tarifesi belirlenecek. Tarife ile otobüs, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, vapur ve taksi ücretleri değişecek.

3 /11 İstanbul’da toplu taşımaya zammı gelecek, İBB ulaşım zam teklifi ne kadar? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından alt komisyonlara teklif sunuldu. İBB yüzde 55'lik zam teklifi verirken, UKOME komisyonunda netlik kazanacak zam oranıyla birlikte yeni ücret tarifesi 13 Ocak itibarıyla devreye alınacak.

4 /11 Toplu ulaşım tarifesine ne kadar zam yapılacak? Yürürlükte olan tarifede tam basım ücreti 20 lira olurken, İBB tarafından sunulan teklifin kabul edilmesi halinde, 13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla İstanbul'da toplu taşımada tek geçiş ücreti 31 liraya yükselmiş olacak.

5 /11 180 biletlik abonman ücretleri ne kadar olacak? Söz konusu artış oranının aynı şekilde abonman ücretlerine yansıtılması halinde ise 180 biletlik abonman ücretleri 2 bin 433 liraya ulaşmış olacak.

6 /11 Öğrenci akbil ücretleri zamlanacak mı? Önerilen zam oranı, hem öğrenci hem de indirimli biniş ücretlerinde de artışa neden olacak.

7 /11 Otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur ve taksi ücretlerine zammı gelecek? İBB’nin zam talebi, alt komisyonlarda görüşüldü ve detaylandırıldı. UKOME toplantısında onaylanması durumunda, yeni tarifeyle otobüs, metrobüs, metro, tramvay ve vapur gibi tüm toplu taşıma araçlarının ücretleri değişecek.

8 /11 Yeni düzenleme, toplu taşıma araçlarının yanı sıra taksi tarifelerine de yansıyacak. İBB’nin sunduğu zam teklifi kabul edilirse, şehir genelinde ulaşım maliyetleri önemli ölçüde artış gösterecek.

9 /11 İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zamlar İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla toplu ulaşım ücretlerine yapılan yüzde 22,19'a varan oranlardaki zamlar, temmuz ayında uygulanmaya başlanmıştı. UKOME'de 25 Temmuz'da alınan kararda, yüzde 13'lük zamla tam elektronik bilet ücreti 17,70 liradan 20 liraya, öğrenci bileti 8,64 liradan 9,76 liraya, öğretmen bileti 12,67 liradan 14,31 liraya, aylık Mavi Kart abonman ücreti 1389 liradan 1570 liraya, öğrenci abonman ücreti 250 liradan 282 liraya yükselmişti.



10 /11 Metro ve metrobüste en uzun mesafe ücreti yüzde 13'lük artışla 24,01 liradan 27,13 liraya, Marmaray'da en uzun mesafe ücreti 39,18 liradan 44,27 liraya çıkarılmıştı. Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 liradan 235 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 90 liradan 100 liraya çıkmıştı.