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İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı sürücüleri ve trafiği olumsuz etkiliyor! İşte İstanbul trafiğinde son durum

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı sürücüleri ve trafiği olumsuz etkiliyor! İşte İstanbul trafiğinde son durum

15:1719/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, sabah saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor. İstanbul'da bazı ilçelerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle sürücüler beyaza bürünen yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, trafik akışı ağır seyrediyor. Hangi yollar kapandı? Köprü ve geçişler açık mı? İstanbul'da trafik yoğunluğu nasıl, yüzde kaç oldu? İşte İstanbul trafiğinde yaşanan son gelişmeler...

Avrupa Yakası'nın kuzey ilçelerinde başladıktan sonra merkez ilçelerde de etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin bazı bölgeleri beyaza büründü.


Özellikle trafik ve araç yoğunluğunun yaşandığı ana yolların karla kaplanması bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Bazı sürücüler kar nedeniyle yolda güçlükle ilerlemeye çalışırken, bazıları da kayganlaşan yolda araçlarını kontrol etmekte zorlandı.







Hasdal Yolu'nda yoğun yağış nedeniyle ilerleyemeyen bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekti.





Beykoz Riva yolunun beyaza bürünmesi nedeniyle ilerleyemeyen bir sürücü aracını yol kenarına park etti.





Karın şiddetini sürdürdüğü Sultangazi ve Arnavutköy'de görüş mesafesinin düşmesi, yola çıkan sürücülere zor anlar yaşattı.


Yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçlar nedeniyle kentin bazı bölgelerinde trafik akışı ağır seyrediyor.


İBB Cep Trafik uygulamasına göre, saat 13.00 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak kaydedildi.



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