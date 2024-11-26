Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İstanbullular bu saatlere dikkat! 26 Kasım Salı AYEDAŞ ve BEDAŞ planlı elektrik kesintisi duyurusu yayınladı

İstanbullular bu saatlere dikkat! 26 Kasım Salı AYEDAŞ ve BEDAŞ planlı elektrik kesintisi duyurusu yayınladı

09:1126/11/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) 26 Kasım Salı günü İstanbul'da gerçekleştirilecek planlı bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Elektrik kesintilerinin bugün hangi bölgeleri etkileyeceği merak konusu oldu. Peki, bugün hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 26 Kasım Salı günü (bugün) elektrik kesintisinin yaşancağı ilçe ve mahalleler...

İstanbul’da 26 Kasım 2024 günü çeşitli ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle farklı sürelerde elektrik kesintileri olacak. İşte İstanbul’un elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri ve detaylar

26 Kasım İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler


BEDAŞ’ın yayınladığı planlı kesinti listesine göre, 26 Kasım’da şu ilçelerde elektrik kesintisi olacak:

Bedaş 26 Kasım elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler


Arnavutköy

Avcılar

Bağcılar

Başakşehir

Bayrampaşa

Beşiktaş

Büyükçekmece

Beyoğlu

Çatalca

Sultanbeyli

Ümraniye

Esenyurt

Eyüpsultan

Fatih

Gaziosmanpaşa

Güngören

Silivri

Sarıyer

Pendik

Sultangazi

Zeytinburnu


Her ilçe için kesinti süresi ve etkilenen mahalleler farklılık gösterecek. Detaylı bilgi için BEDAŞ’ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

AYEDAŞ 26 Kasım 2024 İstanbul planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler


Adalar

Ataşehir

Beykoz

Çekmeköy

Kadıköy

Kartal

Maltepe

Pendik

Sancaktepe

Şile

Sultanbeyli

Tuzla

Ümraniye

Üsküdar

İstanbul'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?


Kesinti programına göre, elektrikler ilçeden ilçeye değişen saatlerde geri gelecek. Planlı kesintilerin saat aralıkları ve etkilenen bölgeler için BEDAŞ ve AYEDAŞ Kesinti Sorgulama Sayfası üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.


Ayrıca BEDAŞ mobil uygulaması üzerinden de güncel kesinti bilgilerine ulaşabilir, SMS ile bildirim almak için BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.


İstanbul Elektrik Kesintisi Sorgula


#elektrik
#istanbul
#elektrik kesintisi
#bedaş
#ayedaş

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİLSEM ön değerlendirme başvuru tarihleri belli oldu mu?