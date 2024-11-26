Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) 26 Kasım Salı günü İstanbul'da gerçekleştirilecek planlı bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Elektrik kesintilerinin bugün hangi bölgeleri etkileyeceği merak konusu oldu. Peki, bugün hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 26 Kasım Salı günü (bugün) elektrik kesintisinin yaşancağı ilçe ve mahalleler...

1 /5 İstanbul’da 26 Kasım 2024 günü çeşitli ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle farklı sürelerde elektrik kesintileri olacak. İşte İstanbul’un elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri ve detaylar

2 /5 26 Kasım İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

BEDAŞ’ın yayınladığı planlı kesinti listesine göre, 26 Kasım’da şu ilçelerde elektrik kesintisi olacak:

3 /5 Bedaş 26 Kasım elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

Arnavutköy Avcılar Bağcılar Başakşehir Bayrampaşa Beşiktaş Büyükçekmece Beyoğlu Çatalca Sultanbeyli Ümraniye Esenyurt Eyüpsultan Fatih Gaziosmanpaşa Güngören Silivri Sarıyer Pendik Sultangazi Zeytinburnu

Her ilçe için kesinti süresi ve etkilenen mahalleler farklılık gösterecek. Detaylı bilgi için BEDAŞ’ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

4 /5 AYEDAŞ 26 Kasım 2024 İstanbul planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

Adalar Ataşehir Beykoz Çekmeköy Kadıköy Kartal Maltepe Pendik Sancaktepe Şile Sultanbeyli Tuzla Ümraniye Üsküdar