Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) 26 Kasım Salı günü İstanbul'da gerçekleştirilecek planlı bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Elektrik kesintilerinin bugün hangi bölgeleri etkileyeceği merak konusu oldu. Peki, bugün hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 26 Kasım Salı günü (bugün) elektrik kesintisinin yaşancağı ilçe ve mahalleler...
İstanbul’da 26 Kasım 2024 günü çeşitli ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle farklı sürelerde elektrik kesintileri olacak. İşte İstanbul’un elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri ve detaylar
26 Kasım İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
BEDAŞ’ın yayınladığı planlı kesinti listesine göre, 26 Kasım’da şu ilçelerde elektrik kesintisi olacak:
Bedaş 26 Kasım elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Arnavutköy
Avcılar
Bağcılar
Başakşehir
Bayrampaşa
Beşiktaş
Büyükçekmece
Beyoğlu
Çatalca
Sultanbeyli
Ümraniye
Esenyurt
Eyüpsultan
Fatih
Gaziosmanpaşa
Güngören
Silivri
Sarıyer
Pendik
Sultangazi
Zeytinburnu
Her ilçe için kesinti süresi ve etkilenen mahalleler farklılık gösterecek. Detaylı bilgi için BEDAŞ’ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
AYEDAŞ 26 Kasım 2024 İstanbul planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Adalar
Ataşehir
Beykoz
Çekmeköy
Kadıköy
Kartal
Maltepe
Pendik
Sancaktepe
Şile
Sultanbeyli
Tuzla
Ümraniye
Üsküdar
İstanbul'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Kesinti programına göre, elektrikler ilçeden ilçeye değişen saatlerde geri gelecek. Planlı kesintilerin saat aralıkları ve etkilenen bölgeler için BEDAŞ ve AYEDAŞ Kesinti Sorgulama Sayfası üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.
Ayrıca BEDAŞ mobil uygulaması üzerinden de güncel kesinti bilgilerine ulaşabilir, SMS ile bildirim almak için BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
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