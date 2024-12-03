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İstanbul’da kira fiyatları ne kadar?

İstanbul’da kira fiyatları ne kadar?

11:023/12/2024, Salı
G: 3/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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İstanbul'da hangi ilçede kira ne kadar?

TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aralık 2024 kira zam oranı yüzde 60,45 olarak belirlendi. Peki İstanbul’da kira fiyatları ne kadar? İstanbul’da kira fiyatları en çok artan ilçeler hangileri? İşte İşte İstanbul'un yıllık kira getirisi en yüksek ilçeleri...

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte kira artış oranları ev, işyeri sahipleri ve kiracıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında kasım ayı kira artış oranı belli oldu. Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve aralık ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı uygulayacak. Buna göre; Aralık ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 60,45 olmasının ardından yüzde 60,45 olarak uygulanacak. İstanbul'un ilçelerindeki 100 metrekarelik konut kiraları şu şekilde sıralanıyor:

Sarıyer 47 bin TL

Kadıköy: 42 bin TL

Beyoğlu: 36 bin TL

Adalar: 34 bin TL

Zeytinburnu: 27 bin TL

Şile: 26 bin TL

Beykoz: 25 bin TL

Başakşehir: 25 bin TL


Sancaktepe 20 bin TL

Beylikdüzü: 19 bin 800 TL

Bahçelievler: 19 bin 700 TL

Güngören: 19 bin 400 TL

Silivri: 18 bin 500 TL

Sultanbeyli: 18 bin 500 TL

Sultangazi: 18 bin TL

Esenler: 18 bin 400 TL

Arnavutköy: 15 bin 400 TL

Esenyurt: 15 bin TL





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