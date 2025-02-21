İstanbul'da pazartesi okullar tatil mi? Tatil olacak mı? 24 Şubat - İstanbul Valliğinden tatil açıklaması var mı?

"Şubat ayının sonuna kadar soğuk havanın etkisi sürecek"





Acar, sıcaklığın salıdan itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Şubat ayının sonuna kadar soğuk havanın etkisi sürecek. Mart ayının ilk haftasında ise nispeten biraz daha ılık ve yağışlı havanın etkili olacağını tahmin ediyoruz. Yağışlar Akdeniz'den geleceği için mart ayının başında biraz daha yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Fakat salı gününe kadar ülkemiz soğuk havanın etkisinde kalmaya devam edecek."





Doğu kesimlerde, Sivas'ın doğusundan başlayarak Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğu kesimlerinde gelecek hafta sonuna kadar soğuk havanın etkili olacağını aktaran Acar, "Özellikle iç kesimlerde sıcaklık sıfırın altında 10-15 dereceye kadar düşeceği için buzlanma, don olayı ve soğuk havaya dikkat etmek lazım. Salı gününe kadar ülkemizde soğuk hava etkili olacağı için vatandaşların acil durumlar haricinde sokağa çıkmamalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.