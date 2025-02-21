İstanbul'da pazartesi okullar tatil mi? Tatil olacak mı? 24 Şubat - İstanbul Valliğinden tatil açıklaması var mı?

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Dün ve bugün okulların tatil olduğu İstanbul'da, öğrenciler şimdi de pazartesi gününe odaklandı. Hafta sonuyla birlikte kar tatilinin keyfini çıkaran öğrenciler, haftanın ilk günü için valilik açıklamalarını beklemeye başladı. Peki İstanbul'da 24 Şubat okullar tatil mi? Valilikten açıklama yapıldı mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi (www.mgm.gov.tr) üzerinden yapılan son hava durumu uyarılarında, hem ülke genelinde hem de İstanbul'da kar yağışının etkisini sürdüreceği bildirilmişti. İstanbul'da bugün bölgesel ve aralıklarlaa yoğunlaşan kar yağışı ile öğrenciler, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmediğini araştırmaya başladı. İstanbul Valisi Davut Gül'den yapılacak açıklamaları takip eden öğrenciler için son gelişmeleri sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz.
İSTANBUL'DA 24 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) resmi internet sitesinde (www.mgm.gov.tr) yer alan, hava durumu değerlendirme raporunda kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olacağı tahminleri yer alıyor. İstanbul'da kar yağışının pazar günü zayıflaması beklenirken, şu anda 24 Şubat Pazartesi günü için herhangi bir tatil açıklaması bulunmuyor.
SALIYA KADAR SOĞUK HAVA ETKİLİ OLACAK
Yurt genelinde salıya kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
Türkiye'nin Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı havanın etkisinde olacağını belirten Acar, salı gününe kadar tüm yurtta sıcaklığın mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında ölçüleceğini bildirdi.
Acar, sıcaklığın Ankara'da eksi 10-11, İstanbul'da eksi 2-3 dereceye kadar düşeceğini, İzmir'de de sıfırın altına ineceğini aktardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, İstanbul için 3 günlük kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunduğunu hatırlatan Acar, kar yağışlarının Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in sahil kesiminde de yoğun olacağını vurguladı.
Acar, cumartesi ve pazar günleri İstanbul'da kar yağışının kuzey kesimlerde kuvvetli, yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun olacağına dikkati çekti.
Ankara'da cumartesi günü hafif kar yağışı beklendiğini dile getiren Acar, Başkent'te çarşambaya kadar sabah ve gece saatlerinde soğuk hava ile ayazın etkili olacağını bildirdi.
"Şubat ayının sonuna kadar soğuk havanın etkisi sürecek"
Acar, sıcaklığın salıdan itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şubat ayının sonuna kadar soğuk havanın etkisi sürecek. Mart ayının ilk haftasında ise nispeten biraz daha ılık ve yağışlı havanın etkili olacağını tahmin ediyoruz. Yağışlar Akdeniz'den geleceği için mart ayının başında biraz daha yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Fakat salı gününe kadar ülkemiz soğuk havanın etkisinde kalmaya devam edecek."
Doğu kesimlerde, Sivas'ın doğusundan başlayarak Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğu kesimlerinde gelecek hafta sonuna kadar soğuk havanın etkili olacağını aktaran Acar, "Özellikle iç kesimlerde sıcaklık sıfırın altında 10-15 dereceye kadar düşeceği için buzlanma, don olayı ve soğuk havaya dikkat etmek lazım. Salı gününe kadar ülkemizde soğuk hava etkili olacağı için vatandaşların acil durumlar haricinde sokağa çıkmamalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.
İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 5 GÜNLÜK
İstanbul'da 5 günlük beklenen hava durumu tahminleri şu şekilde;
Cumartesi: 1° Karlı
Pazar: 2° Karlı
Pazartesi: 2° Güneşli
Salı: 5° Güneşli
Çarşamba: 6° Bulutlu