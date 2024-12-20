Yeni yılda asgari ücrete zam yapılacak. 2025 yılı için asgari ücrete yapılacak artış ile 1 Ocak’tan itibaren sosyal güvenlik sisteminde de değişiklik yaşanacak. Bunlardan biri ise isteğe bağlı sigorta prim tutarı. 2025 yılında isteğe bağlı sigorta prim tutarı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük ve en yüksek isteğe bağlı sigorta primi hesaplaması nasıl yapılır? İşte konuya ilişkin güncel bilgiler...

1 /7 İsteğe bağlı sigorta primi, 2025 yılı asgari ücrete yapılacak zam görüşmeleri ile birlikte merak konusu oldu. Asgari ücrete yapılacak zam miktarı ile birlikte bazı kalemlerde değişiklik yaşanacak. İsteğe bağlı sigorta primi de asgri ücrete yapılan zam oranı ile birlikte artış yaşanacak.



2 /7 2025 yılında isteğe bağlı sigorta prim tutarı ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücrete yapılacak zamla birlikte asgari ücretlinin isteğe bağlı sigorta primi de değişecek. Buna göre tahmini olarak en düşük ve en yüksek isteğe bağlı sigorta primi hesaplaması şu şekilde;

En düşük isteğe bağlı sigorta primi asgari ücrete gelecek %25 zam ile 8001.00 TL %30 zamla: 8321,04 %35 zamla: 8641,08 %40 zamla: 8961,12 %50 zamla: 9601,20 olması bekleniyor.



3 /7 En yüksek isteğe bağlı sigorta primi asgari ücrete gelecek %25 zam ile 60007,56 TL

%30 zamla: 62407,87 %35 zamla: 64808,17 %40 zamla: 67208,47 %50 zamla: 72009,08 TL olması bekleniyor.

4 /7 İsteğe bağlı sigortalılık nedir?

İsteğe bağlı sigortalar, sigorta sahibinin risklerini azaltmak ve olası bir zarar durumunda maddi kayıplarını telafi etmek için yaptırılır. İsteğe bağlı sigortalar arasında, hayat sigortası, sağlık sigortası, konut sigortası, araç sigortası, seyahat sigortası, kaza sigortası, mesleki sorumluluk sigortası gibi birçok farklı sigorta türü bulunmaktadır.





5 /7 İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan bir sigorta uygulamasıdır. Bu uygulamadan yararlanan bireyler, uzun vadede belli koşulları yerine getirmeleri durumunda, hayatları boyunca kendileri; ölümleri halinde ise, varsa hak sahipleri, zorunlu sosyal sigortanın uzun dönemli sigorta kollarının sağladığı tüm sigorta yardımlarından isteğe bağlı sigortalılık yoluyla yararlanma hakkını elde etmektedir.

6 /7 İsteğe bağlı sigorta nasıl belirlenir?

İsteğe bağlı sigortalılar ne kadar prim öder? İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartıyla, sigortalı tarafından beyan edilen günlük kazanç tutarına göre belirlenmektedir.