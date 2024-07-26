İster meyve olarak ister suyunu içerek tüketin! Antioksidan deposu kızılcığın çok az bilinen faydaları

Kızılcık vücudun düzgün işleyişinde destek olan birçok vitamin ve minerallerle doludur. Her gün kızılcık yemek, sağlıklı bir kalbin anahtarı olabilir. Bir antioksidan deposu olan kızılcığın üriner sistem enfeksiyonlarını engelleme dışında, sindirim sistemi sorunlarını azaltma, diş plaklarını ve çürüklerini önleme, LDL kolesterolü düşürme ve damar çeperini destekleyerek kalp-damar sağlığına katkı ve anti kanser özellikleri de bulunuyor.

1 / 10 Kızılcık, vaccinium cinsine ait bir meyve olup parlak kırmızı rengi ve eşsiz lezzetiyle bilinir. Ancak kızılcığın sadece lezzeti değil, aynı zamanda sağlığımıza olan bir dizi olumlu etkisi de bulunuyor. İşte kızılcığın faydaları.

2 / 10 Kızılcığın faydaları neler?

Kemiklerin güçlü olması çok önemlidir, bu nedenle bu amaçla kızılcık suyunun önemini ve şaşırtıcı gerçeklerini inkar edemezsiniz. Sadece kalsiyum içermez, aynı zamanda güçlü kemikler için önemli bir vitamin olan K vitamini içerir.



3 / 10 Cilt için faydalı

Özellikle kadınlar için kızılcık çok hoş bir güzellik ürünü. Kızılcık cildinizdeki tüm yağlardan kurtulmanıza ve gözeneklerinizin temizlenmesine yardımcı olacak en iyi seçimdir. Bu meyve suyu, cildinizin tazelenmesinde büyük destek sağlayan c vitamini açısından zengin. Kızılcık suyunu düzenli olarak kışın tüketirseniz cildiniz zorlu hava koşullarından korunacaktır.

4 / 10 Bağışıklığı güçlendirir

Güçlü ve sağlıklı bağışıklık sistemi için C vitamini en iyi antioksidanlardan biridir ve kızılcık suyu C vitamini ile kutsanmıştır. Kızılcıkların etkili antibakteriyel özellikleri enfeksiyonlara karşı mücadeleye yardımcı olacaktır. Diyetinize bu sihirli suyu ekleyerek, güçlü bağışıklık sistemi için gerekli olan fitokimyasallardan faydalanabilirsiniz.

5 / 10 Böbrek taşı ve idrar yollarına iyi gelir

İdrar yolu enfeksiyonlarına bağlı kalsiyum fosfat ve struvit taşları. Üriner enfeksiyonun ardında, böbrek taşının üretiminde yardımcı olan özel bir enzim türü salgılayan bir bakteri bulunmaktadır. Bu bakterileri nasıl durdurabiliriz? Idrarı asidik yaparak durdurabiliriz ve bu içme için kızılcık suyu en iyisidir.

6 / 10 FAYDASI BİLİMSEL OLARAK KANITLANDI

Olgun kızılcık meyveleri ve onlardan elde edilen kızılcık suyu (veya bundan hazırlanan özel kızılcık ekstresi) özleri kronik ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarından korunmada ciddi bir destek, güvenilir bir yardımcı. Kızılcığın bu faydası bilimsel olarak da kanıtlandı.

7 / 10 FLAVONOİDLER

Kızılcık, içerisinde antosiyanidin, flavonol, proantosiyanidin barındırıyor. Özellikle proantosiyanidin idrar yollarındaki E.coli bakterilerinin mukozayı tahrip etmesini önlüyor.

8 / 10 RESVERATROL

Resveratrol maddesi, üzümde ve kızılcıkta yoğun olarak bulunur. Anti kanser etki yapar.

9 / 10 URSOLİK ASİT

Karaciğer ve meme kanseri oluşumunda kanserli hücrelerin üreyip gelişmesini önlediğine dair çalışmalar mevcut.