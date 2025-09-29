İZSU açıkladı: 29 Eylül İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? İşte ilçelere göre kesinti saatleri

İZSU’da 29 Eylül Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren başlayan su kesintileri, gün boyu İzmir’in gündemini meşgul ediyor. İZSU’nun yaptığı açıklamaya göre, Bergama, Gaziemir ve Kiraz başta olmak üzere bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacak. Vatandaşlar ise “İzmir’de sular ne zaman gelecek, kesinti hangi mahalleleri kapsıyor?” sorularına yanıt arıyor. İşte İZSU su kesintisi programı.