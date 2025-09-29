İZSU açıkladı: 29 Eylül İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? İşte ilçelere göre kesinti saatleri

İZSU’da 29 Eylül Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren başlayan planlı su kesintileri, gün boyunca İzmirli vatandaşların gündeminde yer aldı. Kurumun yaptığı açıklamaya göre Bergama, Gaziemir, Kiraz ve farklı ilçelerde bakım-onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanıyor. Vatandaşlar ise “İzmir’de sular ne zaman gelecek, kesinti hangi mahalleleri kapsıyor?” sorularına yanıt arıyor. İşte 29 Eylül 2025 tarihli İZSU duyurusuna göre ilçelere göre kesinti programı ve suların geliş saatleri.
İZSU’da 29 Eylül Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren başlayan su kesintileri, gün boyu İzmir’in gündemini meşgul ediyor. İZSU’nun yaptığı açıklamaya göre, Bergama, Gaziemir ve Kiraz başta olmak üzere bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacak. Vatandaşlar ise “İzmir’de sular ne zaman gelecek, kesinti hangi mahalleleri kapsıyor?” sorularına yanıt arıyor. İşte İZSU su kesintisi programı.
İZSU’nun planlı bakım, onarım çalışmaları ve kuraklık kaynaklı su kaynaklarındaki azalma nedeniyle uygulanan dönüşümlü kesintiler kapsamında, 29 Eylül 2025 Pazartesi günü çeşitli ilçelerde su kesintisi gerçekleştiriliyor. Özellikle gece saatlerinden itibaren başlayan planlı kesintiler, su tüketiminin yoğun olduğu bölgeleri hedef alıyor.
BERGAMA FATİH 29.09.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİNDE YAKLAŞIK 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
GAZİEMİR AKTEPE, EMREZ 29.09.2025 saat 09:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası SIRRI ATALAY Cd İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.
KARABAĞLAR İHSAN ALYANAK, PEKER 29.09.2025 saat 09:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası SIRRI ATALAY CD NO:210.
KİRAZ CUMHURİYET, İSTİKLAL, YENİ 29.09.2025 saat 08:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE KİRAZ MERKEZ MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
SELÇUK ATATÜRK 29.09.2025 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ATATÜRK MAH. 1079 SK. 2 SAAT KESİNTİ.