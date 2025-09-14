İzmir’de bugün planlı su kesintileri gündemde. İZSU, kesintilerin uygulanacağı ilçeleri, mahalleleri ve sokakları tek tek açıkladı. Belirlenen saatler arasında yapılacak çalışmalar nedeniyle bazı bölgelerde su verilemeyecek. Kent genelinde hangi ilçelerde ve hangi saatlerde kesinti yaşanacağı merak konusu oldu. İşte 14 Eylül Pazar bugün İZSU su kesintisi haberinin detayları.

2 /7 İZMİR’DE BUGÜN SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ? BAYRAKLI DOĞANÇAY 14.09.2025 saat 06:20 ile 12:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası İstasyondaki yüksek gerilim kaynaklı enerji kesintisi nedeniyle bölgeye su verilemiyor.

3 /7 KARABAĞLAR ALİ FUAT ERDEN, GAZİ, LİMONTEPE, ÖZGÜR 14.09.2025 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Bölge Sayaç Bakımı 3900/1---3900/4 KVŞ.

4 /7 KONAK AKDENİZ, KONAK 14.09.2025 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ŞHT. FETHİBEY CD. -- 27 ÖNÜ.

5 /7 MENDERES ATA, GÖRECE CUMHURİYET, HÜRRİYET 14.09.2025 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI 1 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

6 /7 SELÇUK ÇAMLIK 14.09.2025 saat 10:09 ile 12:09 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası Çamlık 410 Sk. 2 Saat kesinti.