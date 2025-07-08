Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 548 öğrenci alacak! Şartlar ve başvuru tarihleri belli oldu mu?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 548 öğrenci alacak! Şartlar ve başvuru tarihleri belli oldu mu?

Tuğba Güner
14:428/07/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Jandarma Genel Komutanlığına subay ve astsubay adayı 548 öğrenci alınacak. Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacının karşılanması amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Güvenlik Bilimleri Fakültesine 225 erkek öğrenci, muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla da Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna 283 erkek ve 40 kadın öğrenci alınacak. Peki, Jandarma Genel Komutanlığı subay ve astsubay adayı 548 öğrenci alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

Jandarma Genel Komutanlığı 323 astsubay ve 225 subay öğrenci temin ediyor. Yayınlanan 2 ayrı duyuruya göre, başvurular aynı tarihlerde alınacak olup, aranan nitelikler farklılık göstermektedir. Peki, Jandarma Genel Komutanlığı astsubay ve subay temini şartları neler? Başvurular ne zaman kabul edilecek. İşte detaylar...

BAŞVURULAR SADECE E-DEVLET'TEN


Adaylar başvurularını sadece "vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi JSGA Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla gerçekleştirebilecek.

Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.


1 OCAK 2004 SONRASI DOĞUMLULAR BAŞVURABİLECEK


Başvuruda bulunacak aday adaylarının düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla 21 yaşını bitirmemiş olması, yani 1 Ocak 2004 ve sonrası doğumlular olması gerekiyor.

Temin şartları ve diğer detaylar "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının "kamuilan.sbb.gov.tr" adreslerinde yer alan "2025 Yılı JSGA Güvenlik Bilimleri Fakültesi Subay Öğrenci Başvuru Kılavuzu" ile "2025 Yılı JSGA Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Astsubay Öğrenci Başvuru Kılavuzu"ndan öğrenilebilecek.

Başvurusu kabul edilip sınavlara katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresinden duyurulacak.



#jgm
#jandarma genel müdürlüğü
#jgm alımı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS sonuçları saat kaçta ilan edilecek? MEB sonuç ve tercih tarihleri