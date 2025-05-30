Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2025? 9 günlük bayram tatili Kabine Toplantısı'nda görüşülecek mi?

Kabine’nin bir sonraki toplantısı için geri sayım sürüyor. 12 Mayıs’ta yapılan son toplantının ardından, kamuoyunda yeni toplantının tarihi merakla bekleniyor. Haftalık çalışma planına göre Pazartesi günü toplanması beklenen Bakanlar Kurulu, AK Parti MKYK toplantısının takvime girmesiyle ertelendi. Gündemde ekonomi, iç güvenlik ve dış politika gibi önemli konular bulunurken, Kabine Toplantısı’nın hangi gün gerçekleşeceği büyük dikkatle takip ediliyor.