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Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2025? 9 günlük bayram tatili Kabine Toplantısı'nda görüşülecek mi?

Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2025? 9 günlük bayram tatili Kabine Toplantısı'nda görüşülecek mi?

11:4530/05/2025, الجمعة
G: 30/05/2025, الجمعة
Yeni Şafak
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Kabine Toplantısı’nın yeni tarihi merak konusu olmaya devam ediyor. Son olarak 12 Mayıs’ta gerçekleştirilen toplantının ardından gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak bir sonraki toplantıya çevrildi. Normal şartlarda haftanın başında toplanması beklenen Kabine, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) gündemi nedeniyle bu hafta ertelendi. Kritik başlıkların ele alınacağı yeni Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı sorusu kamuoyunda araştırılmaya devam ediyor.

Kabine’nin bir sonraki toplantısı için geri sayım sürüyor. 12 Mayıs’ta yapılan son toplantının ardından, kamuoyunda yeni toplantının tarihi merakla bekleniyor. Haftalık çalışma planına göre Pazartesi günü toplanması beklenen Bakanlar Kurulu, AK Parti MKYK toplantısının takvime girmesiyle ertelendi. Gündemde ekonomi, iç güvenlik ve dış politika gibi önemli konular bulunurken, Kabine Toplantısı’nın hangi gün gerçekleşeceği büyük dikkatle takip ediliyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN 2025?

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı henüz netlik kazanmadı. Son toplantısını 12 Mayıs tarihinde gerçekleştiren Kabine'nin yeni toplantı tarihi henüz duyurulmadı.

Hafta başında toplanması beklenen Kabine, Ak Parti MKYK toplantısı gerçekleştirildiği için yapılmadı. Kabine Toplantısı tarihi ile ilgili yeni bir bilgi geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı bu yıl 6-9 Haziran tarihlerine denk geliyor. Vatandaşların ve Turizm sektörünün beklentisi 2-3-4 Haziran tarihinin resmi tatil ilan edilip bayram tatili süresinin 9 güne çıkarılması yönünde.

Konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamasında 9 gün tatil beklentisinin önünü kapatmıştı. Kabine Toplantısı'nda kararın değişebileceğine yönelik beklentiler ise sürüyor.

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