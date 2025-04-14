Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 15 Nisan Salı günü toplanacak. Peki Kabine'nin gündeminde neler olacak? Hangi konular görüşülecek? Kabine Toplantısı saati, konuları ve kararları 2025 için tüm dikkatler Beştepe'ye çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenecek olan Kabine Toplantısı'nda, Türkiye'nin iç ve dış siyasi konuları, ekonomideki son durum ve terörle mücadele gibi konular ele alınacak.
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni haftada 15 Nisan Salı yani yarın toplanması bekleniyor..
Son olarak 24 Mart’ta gerçekleştirilen Kabine toplantısında, Avrupa Birliği ilişkileri, Gazze gündemi ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi pek çok önemli başlık ele alınmıştı. Toplantıda ayrıca ABD ile ticari ilişkiler ve bölgesel gelişmeler de değerlendirilmişti.
Kabine Gündem Maddeleri Neler?
Enflasyonla mücadele, gıda fiyatları, kamu personeli atamaları, emekli maaşları ve bölgesel krizler gibi başlıkların bu toplantıda öne çıkması bekleniyor. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları, kamuoyuna yön verecek önemli mesajlar taşıyabilir.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE BAŞLIĞI
Öte yandan 27 Şubat'ta İmralı'dan gelen çağrının ardından Başkan Erdoğan 10 Nisan Perşembe günü DEM Parti heyetini 13 yıllık aranın ardından kabul etmişti. O görüşmenin ardından DEM Parti'den yazılı bir açıklama gelmişti. Yazılı açıklamada görüşmenin son derece olumlu, verimli ve yapıcı geçtiğini ifade edilmişti. İşte Kabine'de terörsüz Türkiye başlığının olacağını ifade edebiliriz.
Suriye'deki son durum da ele alınacak. İsrail'in Suriye'deki üssü bombalamasının ardından Kabine Toplantısı'nda gündem başlıkları arasında olacak.
Yine ABD Başkanı Donald Trump'ın belirlediği gümrük tarifeleri ve olası Erdoğan – Trump görüşmesi de başlıklar arasında olacak.
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ
2025 KPSS dönemi için kurumlar tarafından kadro talebi bildirmek için son tarih 26 Mayıs olarak belirlenmişti. Kabine Toplantısı'nda öğretmen atama takviminin de gündeme geleceğini söyleyebiliriz.