Son olarak 24 Mart’ta gerçekleştirilen Kabine toplantısında, Avrupa Birliği ilişkileri, Gazze gündemi ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi pek çok önemli başlık ele alınmıştı. Toplantıda ayrıca ABD ile ticari ilişkiler ve bölgesel gelişmeler de değerlendirilmişti.