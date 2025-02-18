İslam alemi için en değerli ay olarak kabul edilen Ramazan ayına sayılı günler kaldı. 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayan üç aylar Recep ayı ile başladı, Şaban ayı ile devam ediyor. Şaban ayının ardından günler sonra Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayında iller saat farkından dolayı farklı vakitte oruç tutmaya ve açmaya başlıyor. Peki, bu yıl hangi il kaç saat oruç tutacak? 2025 yılında ne kadar, kaç saat oruç tutulacak? İşte illlere göre oruç tutulacak saatler...

1 /9 Ramazan ayı ve orucun tutulacağı dönem hicri takvime göre belirleniyor. Bu yıl kaç gün oruç tutacağız? sorusu da cevap bekleyen sorular arasında yer alıyor. Her yıl yapılan hesaplamalara göre Ramazan ayında tutulacak oruç gün sayısı değişiklik gösterebiliyor. Peki, 2025 yılında kaç saat oruç tutacağız?

2 /9 RAMAZAN AYI İLK ORUCU NE ZAMAN TUTULACAK 2025?

28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak ve 1 Mart akşamı ilk iftar açılacak.

3 /9 EN UZUN VE EN KISA ORUÇ HANGİ İLDE TUTULACAK? Şırnak 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutacak iller arasında yer alıyor. Geçen yıl Ramazan’ın ilk günü 6 ilde 13 saat 23 dakika ile en uzun, 12 ilde ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulmuştu. 11 Mart Pazartesi ilk imsak Iğdır'da saat 04.52'de, son imsak Çanakkale'de saat 06.02'de olmuştu.

4 /9 RAMAZAN AYI KAÇ GÜN SÜRECEK, 30 MU 29 MU? Bu yıl Ramazan ayı 1 Mart’ta başlıyor, 29 Mart’ta sona eriyor. Yani 2025 yılında Ramazan 29 gün sürecek. Ramazan Bayramı ise 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek​.

5 /9 TÜM İLLER İÇİN RAMAZAN İMSAKİYESİ

6 /9 2025 İlk İftar Ne Zaman? 11 ayın sultanı ramazan ayında ilk iftarlar 1 Mart 2025 tarifinde açılacak.

7 /9 2025 İlk Sahur Ne Zaman? 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece, ilk sahurlar yapılacak.

8 /9 2025 DİNİ GÜNLER ÜÇ AYLAR TAKVİMİ Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba (1 Receb 1446) Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446) Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446) Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446) Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi (1 Ramazan 1446) Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba (26 Ramazan 1446)