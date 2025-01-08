1999 ile 2008 arasında sigorta girişli olanların 4500 gün prime emeklilik şartları neler?

9 Eylül 1999'dan sonra ilk kez sigortalı olanlar için emeklilik şartları ikiye düşüyor. Yaş ve prim geçerli oluyor yıla bakılmıyor. Fakat bu kez de prim gün sayıları yükseliyor.

8 Eylül 1999 yılı ile 30 Nisan 2008 arasında ilk defa işe girenlerin sayısı daha fazla. Bu tarihler arasında sigortalı işe başlayan erkekler 4500 gün primle yani 12.5 yılla emekli olabiliyor.

12.5 yılla emekli olabilmek için sigortalının 60 yaşını tamamlaması, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün prime sahip olması gerekiyor. Bu durumdaki erkek sigortalılar, yaşlılıktan kısmi emekli olabiliyor.



