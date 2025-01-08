Milyonlarca çalışan erken emeklilik hayali kurarken prim günü eksik olan vatandaşlar için de çalışmalar hız kazandı. 2000- 2008 arası SGK girişi olanlara erken emeklilik talepleri artarken, 3600 gün primle emeklilik şartları da merak konusu. 8 Eylül 1999 yılı ile 30 Nisan 2008 arasında ilk defa işe girenlerin sayısı daha fazla. Bu tarihler arasında sigortalı işe başlayan erkekler 4500 gün primle yani 12.5 yılla emekli olabiliyor. Peki 3600 gün prim ile kimler emekli olabilir? 4500 gün prime emeklilik şartları neler? İşte kademeli emeklilik 2025 emeklilik çizelgesi.
Erken emeklilik için yeni formüller masada. 2000- 2008 arası SGK girişi olanlar torba yasa maddelerinde erken emeklilik teklifi olup olmadığını merak ediyor. Peki 9 Eylül 1999 ve sonrası sigorta girişi olanlara kademeli emeklilik var mı? 3600 ve 4500 gün prim ile kimler emekli olabilir? Erken emeklilik şartları neler?
3600 gün prim ile kimler emekli olabilir?
Kadınların 3600 gün üzerinden emekli olabilmesi için 15 yıl, 50 yaş ve 3600 gün şartını yerine getirdikleri tarih önemlidir; 23 Mayıs 2002 tarihinden önce belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran kadın sigortalılar 50 yaşında emekli olabilirler.
24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran kadın sigortalılar 52 yaşında emekli olabilmektedirler.
24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran kadın sigortalılar 54 yaşında emekli olabilirler.
24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 pri gününü dolduran kadın sigortalılar 56 yaşında emekli olabilirler. 24 Mayıs 2011 tarihinden sonra belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran kadın sigortalılar 58 yaşında emekli olabilirler.
Erkeklerin 3600 gün üzerinden emekli olabilmeleri için 15 yıl, 55 yaş ve 3600 gün şartını yerine getirdikleri tarih önemlidir; 23 Mayıs 2002’den önce belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran erkek sigortalılar 55 yaşında emekli olabilirler.
24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran erkek sigortalılar 56 yaşında emekli olabilirler. 24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran erkek sigortalılar 57 yaşında emekli olabilirler.
24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran erkek sigortalılar 58 yaşında emekli olabilirler. 24 Mayıs 2011 ile 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran erkek sigortalılar 59 yaşında emekli olabilirler. 24 Mayıs 2014 tarihinden sonra 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran erkek sigortalılar 60 yaşında emekli olabilirler.
1999 ile 2008 arasında sigorta girişli olanların 4500 gün prime emeklilik şartları neler?
9 Eylül 1999'dan sonra ilk kez sigortalı olanlar için emeklilik şartları ikiye düşüyor. Yaş ve prim geçerli oluyor yıla bakılmıyor. Fakat bu kez de prim gün sayıları yükseliyor.
8 Eylül 1999 yılı ile 30 Nisan 2008 arasında ilk defa işe girenlerin sayısı daha fazla. Bu tarihler arasında sigortalı işe başlayan erkekler 4500 gün primle yani 12.5 yılla emekli olabiliyor.
12.5 yılla emekli olabilmek için sigortalının 60 yaşını tamamlaması, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün prime sahip olması gerekiyor. Bu durumdaki erkek sigortalılar, yaşlılıktan kısmi emekli olabiliyor.
9 Eylül 1999 günü ile 30 Nisan 2008 günü arasında işe giren kadınların, kısmi emeklilik şartlarıyla yani 4500 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamış olması, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün sayısına ulaşması gerekiyor.
Erkeklerin 60 yaşını, kadınların ise 58 yaşını doldurması, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün prim ödemek şartlarıyla kısmi emeklilikleri olabiliyor.
2008 sonası sigorta girişi olanlar emeklilik şartları nedir?
Primler 4500 günden az ise erkekler askerlik borçlanması, kadınlar ise staj veya sigortadan sonraki doğumlarını borçlanarak farkı kapatabilir.
İlk defa 1 Mayıs 2008 tarihi ve sonrasında Bağkurlu olan kadının yaştan emeklilik için 5400 gün 61 yaşı; erkeklerin ise 5400 gün 63 yaşı tamamlamaları gerekiyor. 1 Mayıs 2008 tarihi ve sonrasında Bağkurlu olan kadın ve erkekler için emeklilikte kademeli geçiş uygulanıyor.
9 Eylül 1999 ve sonrası sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olur?
Türkiye'de sigortalı olan vatandaşlar için 1999 yılı sonrasında kısmi emeklilik hakkı tanımlanmış durumda. Bu haklardan yararlanabilmek için 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 gün prim ödeme şartları aranıyor.
Bu şartları yerine getiren bireyler, ilk sigortalandıkları tarihten itibaren 25 yıl geçtikten ve 4500 gün prim ödedikten sonra emekli olma hakkına sahip oluyorlar. Bağ-Kur kapsamında çalışanlar için ise farklı kısmi emeklilik şartları geçerli.
Kısmi emeklilik prim gün sayısı kaç?
Kısmi emeklilik için ise prim 2008'e kadar 4.500 gün oluyor. Bu da 12.5 yıla denk geliyor. 01.05. 2008'den sonra işe girenler için ise 5.400 gün olarak uygulanıyor. Bu da 15 yıla tekabül ediyor. Burada ise 25 yıllık sigorta şartı da devreye giriyor. Yani 12.5 yıl ve 15 yıl çalışmak emeklilik primi için yetiyor.
1999 ile 2008 arasında işe giren kadınlar kaç yaşında ve kaç prim günle emekli olacak?
09.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe giren kadınların 4.500 gün (12.5 yıl) ile emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamış, 25 yıldan beri sigortalı olması gerekiyor. Erkeklerde ise yaş şartı 60'a çıkıyor.
01.05.2008 sonrası sigortalı olanlar kaç prim günle emekli olacak?
01.05.2008 sonrasında ilk defa sigortalı olan kadınlarda çalışma süresi 5.400 gün (15 yıl) olarak belirleniyor. Yine sigortalılık süresi 25 yıla tamamlanıyor.
Yaş ise 01.01.2036'dan sonra kademeli olarak artırılıyor. Erkeklerde de yaşlar 5.400 günün tamamlandığı tarihe göre belirleniyor.