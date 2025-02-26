Emeklilik sisteminde yapılması planlanan değişiklikler, milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar emeklilik hakkı kazanırken, 1999 sonrası sigortalılar için kademeli emeklilik beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilik sistemine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, kademeli emeklilik konusunda net bir takvim açıklanmadığını vurguladı. Emeklilik yaş şartı ve prim gün sayısına yönelik yeni düzenlemelerin, ekonomik dengeler gözetilerek şekillendirileceği ifade ediliyor. Peki, kademeli emeklilik düzenlemesi hayata geçecek mi? Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak? İşte, son gelişmeler ve merak edilen detaylar…
Emeklilik sisteminde yapılacak olası değişiklikler, milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle EYT düzenlemesinden yararlanamayan sigortalılar, kademeli emeklilik konusunda hükümetten gelecek açıklamaları bekliyor. 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar için yaş şartı ve prim gününe dayalı bir geçiş sisteminin getirilip getirilmeyeceği merak konusu. TBMM’de Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sürerken, emeklilik sistemine yönelik yeni adımların atılıp atılmayacağı gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilik sistemine ilişkin kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, kademeli emeklilik konusunda henüz net bir karar alınmadığını ifade etti. Peki, kademeli emeklilik düzenlemesi yürürlüğe girecek mi? Emeklilik sistemi nasıl değişecek? İşte, sürece dair son gelişmeler...
KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezi’nde milletvekilleriyle bir araya geldi ve önemli değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Işıkhan konuşmasında emeklilik sistemi konusunda açıklamada bulunarak şu ifadelere yer verdi: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan 13 Ocak Pazartesi günü katıldığı bir canlı yayında kademeli emeklilik konusuna da değindi.
Bakan Işıkhan, "Burada asla bir mağduriyet söz konusu değildir. Mağduriyetle ön plana çıkmak bence sağlıklı bir tarz değildir. Bu çerçevede biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli bir şekilde nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini Sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz." dedi.
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir.
Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor. Kademeli emeklilikte yeni bir tablo çalışması bulunmuyor.