Emeklilik sisteminde yapılacak olası değişiklikler, milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle EYT düzenlemesinden yararlanamayan sigortalılar, kademeli emeklilik konusunda hükümetten gelecek açıklamaları bekliyor. 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar için yaş şartı ve prim gününe dayalı bir geçiş sisteminin getirilip getirilmeyeceği merak konusu. TBMM’de Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sürerken, emeklilik sistemine yönelik yeni adımların atılıp atılmayacağı gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilik sistemine ilişkin kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, kademeli emeklilik konusunda henüz net bir karar alınmadığını ifade etti. Peki, kademeli emeklilik düzenlemesi yürürlüğe girecek mi? Emeklilik sistemi nasıl değişecek? İşte, sürece dair son gelişmeler...