KAMU İŞÇİLERİ (4-D) TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI: 600 bin kamu çalışanı güncel toplu sözleşme zammı belli oldu mu?

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA: 'ŞU AN DEĞERLENDİRME SÜRECİNDEYİZ'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çalışmalarımıza başladık. Türkiye'nin iki önemli iki sendikası TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten teklifler geldi. Şu an değerlendirme sürecindeyiz. İnşallah bir araya gelip ortak bir noktada buluşacağız. Çok uzamayacaktır diye düşünüyorum" dedi.