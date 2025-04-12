KAMU İŞÇİLERİ (4-D) TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI: 600 bin kamu çalışanı güncel toplu sözleşme zammı belli oldu mu?

2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında yürütülen zam görüşmeleri, kamuoyunun yakın takibinde. Karayolları, demiryolları, hastaneler, üniversiteler ve enerji santrallerinde görev yapan 4-D statüsündeki yaklaşık 600 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde sona yaklaşıldı.
4-D kamu çalışanı toplu iş sözleşmesi zammı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Toplu sözleşme görüşmeleri 600 binden fazla işçiyi kapsayan bir süreç. Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerde kamu işverenini temsil eden TÜHİS'in, ilerleyen günlerde ilk teklifini işçi kesimine sunması bekleniyor.
Toplu sözleşme görüşmeleri 600 binden fazla işçiyi kapsayan bir süreç. Peki Kamu işçileri Toplu Sözleşme zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? 4-D kamu çalışanları toplu sözleşme tarihi belli oldu mu? İşte son durum bilgileri...
KAMU İŞÇİLERİ TOPLU SÖZLEŞME 2025 SON DAKİKA | TOPLU İŞ SÖZLEŞME ZAMMI GÖRÜŞMELERİ SON DURUM NEDİR?
Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.
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TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasıyla başlayan görüşmeler kapsamında idari maddelerin büyük bölümü müzakere edildi.
Kamu işvereninin ilk teklifinin ardından ise taraflar arasındaki müzakere süreci hız kazanacak.
BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA: 'ŞU AN DEĞERLENDİRME SÜRECİNDEYİZ'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çalışmalarımıza başladık. Türkiye'nin iki önemli iki sendikası TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten teklifler geldi. Şu an değerlendirme sürecindeyiz. İnşallah bir araya gelip ortak bir noktada buluşacağız. Çok uzamayacaktır diye düşünüyorum" dedi.