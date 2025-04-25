Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi zammı son dakika! 600 bin kamu çalışanı (4-D) zammı ne kadar olacak? Toplu Sözleşme zammı yüzde kaç oldu?

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare toplantısı ile bu yılın ikinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Bakan Işıkhan, kamu toplu sözleşme süreçleri ve bu kapsamda çerçeve protokol hazırlanmasının çok taraflı ve çok hassas bir şekilde yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu söyledi.