Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi zammı son dakika! 600 bin kamu çalışanı (4-D) zammı ne kadar olacak? Toplu Sözleşme zammı yüzde kaç oldu?

Kamu işçileri için zam oranı belirlenmesi süreci başladı. İşçi tarafını temsilen Türk-İş ve Hak-İş, zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sundu. Toplu sözleşme ile 600 bin işçinin alacağı zam ve haklar belirlenecek. Aynı zamanda, belirlenen zam oranı memur zammı için de örnek teşkil edecek. İşte, bu sürecin detayları...
Kamu işçileri toplu sözleşme süreci devam ederken, taraflar bugün yeniden bir araya gelecek. 600 bin kamu çalışanını ilgilendiren toplu sözleşme zammı görüşmeleri, ağustos ayında yapılacak memur maaş zammı görüşmeleri için de örnek teşkil edecek. Görüşmelerde belirlenecek zam oranları, memur zammı için de önemli bir referans olacak.
600 BİN KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI İÇİN SÜREÇ SÜRÜYOR
2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri için görüşmeler devam ediyor. Bugün tarafların bir araya gelerek görüşeceği görüşmelerden çıkacak sonuç Kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor.
Türk-İş ve Hak-İş 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilk zam teklifini sundu. Görüşmelerin diğer ayağı 27 Nisan 14:00'da gerçekleşecek.
BAKAN IŞIKHAN AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare toplantısı ile bu yılın ikinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Bakan Işıkhan, kamu toplu sözleşme süreçleri ve bu kapsamda çerçeve protokol hazırlanmasının çok taraflı ve çok hassas bir şekilde yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu söyledi.
Işıkhan açıklamalarına şöyle devam etti:
Biz Bakanlık olarak da koordinasyon sorumluluğuna sahibiz. Burada iki tarafın getireceği rakamlar üzerinde belli ölçüde anlaşılacaktır. Özellikle ücretler, özlük hakları, sosyal yardımlar konusunda teknik heyetlerin çok ciddi çalışması var. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'müz bu heyetin içerisinde, her bir madde ince ince değerlendiriliyor, süreç bu şekilde ilerliyor.
İLK RAKAM İŞÇİ KANADINDAN GELDİ
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak zam talebi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 27 Şubat'ta sunuldu. İşçi kesimini, günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 50, diğer 6 aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payını içeren talebinde bulunmuştu.
MEMUR ZAMMI VE DİĞER TOPLU SÖZLEŞMELER İÇİN REFERANS OLACAK
2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü 600 bin kamu işçisi ile beraber farklı sektörlerdeki toplu sözleşmeler için de örnek teşkil edecek. Ayrıca, memur maaş zamları için belirleyici olan toplu sözleşmeleri de etkilemesi bekleniyor. Memur ve memur emeklisi için 2026-2027 dönemi toplu sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla yapılacak.