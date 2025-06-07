KAMU İŞÇİLERİ TOPLU SÖZLEŞME 2025 SON DAKİKA! Kamu işçisi toplu sözleşme son durum nedir, toplu sözleşme zammı belli oldu mu?

İŞÇİ KESİMİ NE TALEP ETTİ?

İşçi kesimi, kamu işçileri için TÜHİS'e ilettiği talepler kapsamında günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesini istedi. Bu artışın ardından 2025 yılı için ücretlere ilk altı ayda yüzde 50, ikinci altı ayda ise yüzde 25 zam yapılması talep edildi. Ayrıca her dönemde ücretlere yüzde 10 refah payı eklenmesi önerildi. Taleplerin Kurban Bayramı sonrasında başlayacak toplu sözleşme görüşmelerinde müzakere edilmesi bekleniyor.