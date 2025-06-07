KAMU İŞÇİLERİ TOPLU SÖZLEŞME 2025 SON DAKİKA! Kamu işçisi toplu sözleşme son durum nedir, toplu sözleşme zammı belli oldu mu?

2025 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri son aşamaya yaklaştı. 600 bine yakın kamu işçisinin merakla beklediği zam pazarlığında, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TÜHİS) ilk teklifini Kurban Bayramı sonrasında iletecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜHİS’in hazırlıklarını tamamladığını açıkladı. Sürecin sağlıklı bir müzakere ortamında ilerlediğini belirten Bakan Işıkhan, kamu işçisi zammının aynı zamanda memur toplu sözleşmeleri için de çerçeve oluşturacağını ifade etti.
Gözler kamu işçilerine verilecek zam oranında! 2025 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde sona yaklaşıldı. TÜHİS’in, merakla beklenen ilk zam teklifini bayram sonrası açıklaması bekleniyor. Bakan Vedat Işıkhan, teklifin hazır olduğunu duyururken, bu sürecin memur maaş zamları açısından da belirleyici olacağını söyledi. Peki, kamu işçisine ne kadar zam yapılacak? Teklifler masaya ne zaman gelecek?
KAMU İŞÇİSİ ZAM TEKLİFİ BAYRAM SONRASINDA GELECEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçinin sözleşme süreciyle ilgili ilk teklifin Kurban Bayramı sonrasında sendikalara sunulacağını açıkladı.
Görüşmelerde kamu işverenlerini temsil eden TÜHİS'in, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in talepleriyle ilgili çalışmalarını tamamladığını belirten Bakan Işıkhan, sürecin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütüldüğünü ifade etti. Bayram sonrası müzakere sürecinin başlayacağını kaydeden Bakan, “Uzlaşıyla sonuçlanacağına yürekten inanıyorum. Tüm emekçi kardeşlerimizin bayramını kutluyorum” dedi.
İŞÇİ KESİMİ NE TALEP ETTİ?
İşçi kesimi, kamu işçileri için TÜHİS'e ilettiği talepler kapsamında günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesini istedi. Bu artışın ardından 2025 yılı için ücretlere ilk altı ayda yüzde 50, ikinci altı ayda ise yüzde 25 zam yapılması talep edildi. Ayrıca her dönemde ücretlere yüzde 10 refah payı eklenmesi önerildi. Taleplerin Kurban Bayramı sonrasında başlayacak toplu sözleşme görüşmelerinde müzakere edilmesi bekleniyor.
MEMUR ZAMMI İÇİN DE ÇERÇEVE OLACAK
2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, yalnızca kamu işçilerini ilgilendirmekle kalmıyor; aynı zamanda memurların toplu sözleşmeleri ve özel sektörde yapılacak toplu iş sözleşmeleri açısından da referans niteliği taşıyor. Özellikle Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile gerçekleştirilecek grup sözleşmeleri başta olmak üzere, pek çok sektörde bu protokolün belirleyici olması bekleniyor.
Öte yandan, yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini kapsayan 2026–2027 dönemi toplu sözleşme görüşmeleri de 1 Ağustos’ta başlayacak. 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında belirlenecek maaş zam oranları, kamu çalışanlarının ücretlerini 6’şar aylık 4 dönem boyunca doğrudan etkileyecek. Bu görüşmelerin, hem kamu personelinin alım gücü hem de kamu maliyesi üzerindeki etkileri açısından kritik önemde olduğu değerlendiriliyor.