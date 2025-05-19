Kamu işçisi toplu sözleşme zammı son dakika: Kamu işçisi toplu sözleşme zammı belli oldu mu, 4. toplantı ne zaman?

Kamu işçilerini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde süreç hız kazandı. Üçüncü toplantı, işçi ve işveren tarafının katılımıyla geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, ücret artışıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yürütülen çalışmaların sürdüğü bildirildi. Tarafların ortak beklentisi, önümüzdeki hafta kamuoyuna sunulması beklenen zam teklifinin netleşmesi yönünde. Milyonlarca kamu işçisinin merakla takip ettiği sözleşme sürecinde gözler şimdi bakanlıktan gelecek resmi açıklamada.
Milyonlarca kamu işçisinin merakla beklediği toplu sözleşme sürecinde önemli bir eşik daha aşıldı. İşçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen üçüncü toplantının ardından açıklanan bilgiler, zam pazarlığında sona yaklaşıldığını gösterdi. Ücret artışlarına dair teklifin önümüzdeki hafta sunulması beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yürütülen teknik hazırlıkların devam ettiği aktarıldı. Kamu çalışanlarının mali haklarını belirleyecek olan teklif, taraflar için belirleyici olacak.
600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde süreç işlemeye devam ediyor. Toplantı, saat 14.00'te Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın ev sahipliğinde geçtiğimiz günlerde yapıldı.
Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde, kamu işverenini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri bir araya geldi.
TOPLANTI KONUSU
Daha önce sunulan 21 maddelik taslak teklifi masaya yatırıldı. Buna göre kamuda en düşük günlük ücretin 1.800 liraya yükseltilmesi talep ediliyor. Kıdem zammı ve refah payı da talepler arasında yer alıyor.
İŞVERENİN TEKLİF VERMESİ BEKLENİYOR
Görüşmede, işveren tarafının teklifini sunması bekleniyor. Bir sonraki toplantının tarihi de bu toplantıda netleşecek.
TÜRK-İŞ AÇIKLAMA YAPTI
TÜHİS Genel Merkezi'nde yapılan toplantının ardından TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, açıklamalarda bulundu.
Ramazan Ağar, toplantı ile ilgili olarak, "Ücretler konusunda hala bakanlıkla çalışma yaptıklarını, önümüzdeki hafta bununla ilgili yoğun bir çalışma yapacaklarını ve akabinde bize teklif vereceklerini söylediler. Bizi daha çok zorlamadan, makul ölçülerde, insanların da geçimlerini rahat sağlayacak bir ücret teklifi sunmalarını bekliyoruz." dedi.
600 BİN KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR
Kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.