KAMU İŞÇİSİ ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELERİ: 4-D kamu çalışanı zammı ne kadar olacak, toplu sözleşme zammı son durum ne?

Toplu sözleşme zammı süreci yakından takip ediliyor. 4-D statüsünde çalışan 600 binden fazla kamu işçisinin gözü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TÜHİS arasında yürütülen görüşmelere çevrildi. Bakan Vedat Işıkhan, toplu iş sözleşmesine yönelik açıklamalarda bulundu. Peki, kamu işçilerine yapılacak zam oranı ne olacak? Toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman sonuçlanacak?
4-D kapsamındaki kamu işçileri için kritik dönemeç! Toplu iş sözleşmesi zammı için gözler TÜHİS’in teklifinde. Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren yeni zam oranı, kamuoyunun gündeminde üst sıralarda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürece dair önemli açıklamalar yaptı. Toplu sözleşme masasında hangi oranlar konuşuluyor? Zam ne zaman belli olacak?
KAMU İŞÇİSİ ZAMMI SON GELİŞMELER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamuda yaklaşık 600 bin işçinin sözleşme görüşmeleriyle ilgili ilk teklifi Kurban Bayramı'ndan sonra sendikalara sunacaklarını bildirdi.
Bakan Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Kamu işçisinin sözleşme sürecinin devam ettiğini anımsatan Işıkhan, görüşmelerde kamu işverenlerini temsil eden TÜHİS'in, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in talepleriyle ilgili çalışmalarını tamamladığını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ekiplerince sürecin yönetildiğini vurgulan Işıkhan, şu bilgileri verdi:
"İnşallah bayramdan sonra ilk teklifimizi kamu işçilerimize sunmuş olacağız. TÜHİS teklifini yaptıktan sonra da müzakere süreci başlayacak. İşçi sendikalarımızla bir araya geldiğimiz o masada uzlaşıyla bu süreci tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum. Kurban Bayramı dolayısıyla tüm emekçi kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum."