KAMUYA 173 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI: Hangi kurum hangi kadroları açtı? Başvurular ne zaman bitiyor?

Kamu kurumları Haziran ayı itibarıyla personel alımlarına hız verdi. Üniversitelerden bakanlıklara, adli kurumlardan belediyelere kadar çok sayıda kurum toplamda 173 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Peki başvurular hangi tarihler arasında yapılacak? KPSS şartı ve kadro detayları neler? Kimler hangi pozisyonlara başvurabilir?
Kamuda istihdam edilmek isteyen adaylar için yeni fırsatlar doğdu. Resmi Gazete ve Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanan ilanlarda destek personelinden bilişim uzmanına, yazılımcıdan temizlik görevlisine kadar birçok alanda alım yapılacağı duyuruldu. Adayların, KPSS puan türü ve başvuru sürecine dair tüm detaylara dikkat etmesi gerekiyor.
HANGİ KURUM KAÇ PERSONEL ALACAK?
Çukurova Üniversitesi:
15 sözleşmeli destek personeli (temizlik) alacak.
Başvurular: 16-27 Haziran 2025
KPSS (B) grubu P94 puanı esas alınacak. Yazılı ve sözlü sınav yapılmayacak.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü:
25 büro personeli alacak (eski hükümlü ve terörle mücadelede yaralanan adaylar için).
Başvurular: 23-27 Haziran 2025
En az lise mezunu, 40 yaşını aşmamış, SGK’dan emeklilik, malullük veya yaşlılık aylığı almayan adaylar başvurabilecek.
Yargıtay Başkanlığı:
11 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak.
Kadrolar: Ağ uzmanı, yazılım uzmanı, kıdemli devops, veritabanı uzmanı ve daha fazlası.
Başvurular: 27 Haziran 2025'e kadar.
Sözlü sınav ile yerleştirme yapılacak.
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi:
2 sözleşmeli personel (büro personeli ve sağlık teknikeri) alımı yapacak.
KPSS puan sıralamasına göre yerleştirme.
Başvurular: 20 Haziran - 4 Temmuz 2025
Sonuçlar: 11 Temmuz’da açıklanacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı:
81 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.
Kadrolar: Yazılımcı, devops, siber güvenlik, veri tabanı yöneticisi, yapay zeka uzmanı gibi birçok teknik pozisyon.
Başvurular: 23 Haziran - 4 Temmuz 2025
Sözlü sınav: 21 Temmuz - 1 Ağustos 2025 (Ankara’da)
Danıştay Başkanlığı:
8 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek.
Kadrolar: Kıdemli yazılımcı, sistem uzmanı, web önyüz geliştirici.
KPSSP3 ve YDS puanlarıyla hesaplanacak başarı sırasına göre değerlendirme yapılacak.
Başvurular: 20 Haziran - 6 Temmuz 2025
Sözlü ve uygulamalı sınav: 8-12 Eylül 2025
Karadeniz Teknik Üniversitesi:
1 sözleşmeli büro personeli alacak.
KPSSP3 puanı esas alınacak.
Yazılı-sözlü sınav yapılmadan, sıralama ile yerleştirme yapılacak.
Son başvuru tarihi: 7 Temmuz 2025
Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı:
5 sözleşmeli personel alınacak: 1 şoför, 4 temizlik görevlisi.
KPSS (B) grubu P94 puanına göre yerleştirme.
Yazılı-sözlü sınav yok.
Başvurular: 23 Haziran - 7 Temmuz 2025
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Adayların alım yapılacak kadroya göre belirli KPSS puan türüne sahip olması, ilan edilen yaş sınırı ve mezuniyet şartlarını karşılaması gerekiyor. Özellikle sözleşmeli bilişim personeli alımlarında, teknik yeterlilik ve özel nitelikler dikkatle incelenmeli. Eski hükümlüler ve terörle mücadele gazileri için ayrı kontenjanlar da bulunuyor.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIYOR?
Başvurular, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin dijital platformu olan https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden elektronik ortamda alınıyor. Adayların, sisteme e-Devlet bilgileriyle giriş yaparak başvuru sürecini tamamlaması gerekiyor.