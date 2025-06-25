KAMUYA 173 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI: Hangi kurum hangi kadroları açtı? Başvurular ne zaman bitiyor?

Kamuda istihdam edilmek isteyen adaylar için yeni fırsatlar doğdu. Resmi Gazete ve Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanan ilanlarda destek personelinden bilişim uzmanına, yazılımcıdan temizlik görevlisine kadar birçok alanda alım yapılacağı duyuruldu. Adayların, KPSS puan türü ve başvuru sürecine dair tüm detaylara dikkat etmesi gerekiyor.