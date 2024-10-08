'SONBAHAR SICAK GEÇECEK'





CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:





Batı Karadeniz' ve Doğu Karadeniz dışındaki bölgelerde yağışlar yine az gidiyor. Yani Eylül ayında beklentilerimizin altında yarışlar geçiyor, ekim ayında o şekilde geçecek gibi görünüyor. Sıcaklık tahmini bu şekilde yapmıştık zaten bu sene, sonbahar sıcak geçecek ortalamanın üzerinde. Yağışın biraz canlanacağını tahmin ediyorum ancak çok fazla canlanmadı yağışlar.





Kışa bakacağız kış, bu sene La Nina’lı bir kış geçireceğiz. Dolayısıyla sıcaklıklar, aşırı sıcaklıklar olmayacak bu sene. Yağışlarda da biraz, geçen seneye göre biraz daha fazla olacak gibi görünüyor. Tarımsal açıdan bunu da söyleyelim.







