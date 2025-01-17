KARNE TEBRİK MESAJLARI

Bu yıl derslerinde gösterdiğin azim ve özveriyle bizi çok mutlu ettin. Seninle her zaman gurur duyuyoruz. Şimdi hak ettiğin bir tatil zamanı! Seni seviyoruz.





Karnendeki notların sadece derslerde değil, hayatında da ne kadar başarılı olacağını gösteriyor. Biz seninle her zaman gurur duyuyoruz. Güzel bir tatil geçir!





Bu yıl senin başarı hikâyeni yazdığın bir dönem oldu. Karnen, azmin ve çalışkanlığının bir yansıması. Unutma, her yeni gün kendine ekleyeceğin yeni bir başarı sayfasıdır. Harika bir tatil seni bekliyor, keyfini çıkar!