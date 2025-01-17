2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü sona eriyor. Öğrenciler, karne heyecanını yaşarken aileler de çocuklarının başarılarını kutlamak için anlamlı ve motive edici mesajlar hazırlıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için özel olarak hazırlanmış eğlenceli, komik ve etkileyici karne kutlama mesajları 2025 yılına özel derlendi. Hem başarıları tebrik etmek hem de motive edici sözlerle öğrencileri yeni döneme hazırlamak isteyenler için kısa ve uzun mesaj önerileri sunuluyor. Karne heyecanına ortak olmak isteyenler, çocukların mutluluğunu artıracak bu özel mesajları tercih ediyor.
17 Ocak 2025 Cuma günü karne alacak öğrenciler tatil heyecanı yaşarken, sevdiklerini kutlamak isteyenler anlamlı karne mesajlarını araştırmaya başladı. İlkokuldan lise kademesine kadar tüm öğrenciler için kısa, uzun, etkili ve motive edici tebrik mesajları yoğun ilgi görüyor. Başarıyı kutlayan, gelecek hedeflere yönlendiren ve tatil coşkusuna eşlik eden farklı içerikteki tebrik sözleri, bu özel günü daha da anlamlı kılıyor. İşte, 2025 yılına özel hazırlanmış en güzel karne tebrik mesajları ve kutlama sözleri...
KARNE GÜNÜ MESAJLARI 2025
Bu yılki başarınla bizleri çok gururlandırdın! Gayretin ve azmin her zaman seni daha güzel yerlere taşıyacak. Başarılarının devamını dilerim. İyi tatiller!
Karne gününün coşkusunu paylaşırken, yıl boyunca gösterdiğin çabayı ve emeği takdir ediyoruz. Seni kutlar, yeni dönemde de başarılarının devamını dileriz!
Başarı basamaklarını tırmanırken ilk adımı atmayı başardın! Harika bir tatil seni bekliyor. Şimdi biraz dinlen, enerji topla ve hayallerin için daha büyük adımlar atmaya hazır ol!
Aferin sana, bu yıl çok güzel işler başardın! Umarım bu tatilde bolca eğlenir ve yeni döneme bomba gibi bir başlangıç yaparsın!
Yıl boyunca gösterdiğin azim ve gayretle harika bir karneyi hak ettin. Seninle gurur duyuyorum. Tatilde bol bol dinlenmeyi ve keyifli anlar biriktirmeyi unutma!
Bugün sadece bir karne değil, emeğinin ve çabanın bir sonucu. Seni tebrik ediyorum, sevgili öğrencim. Tatilin bol kitaplı ve bol neşeli geçsin!
KARNE TEBRİK MESAJLARI
Bu yıl derslerinde gösterdiğin azim ve özveriyle bizi çok mutlu ettin. Seninle her zaman gurur duyuyoruz. Şimdi hak ettiğin bir tatil zamanı! Seni seviyoruz.
Karnendeki notların sadece derslerde değil, hayatında da ne kadar başarılı olacağını gösteriyor. Biz seninle her zaman gurur duyuyoruz. Güzel bir tatil geçir!
Bu yıl senin başarı hikâyeni yazdığın bir dönem oldu. Karnen, azmin ve çalışkanlığının bir yansıması. Unutma, her yeni gün kendine ekleyeceğin yeni bir başarı sayfasıdır. Harika bir tatil seni bekliyor, keyfini çıkar!
Başarı bir yolculuktur, varış noktası değil! Bu yolculukta attığın adımlarla harika bir yere doğru ilerliyorsun. Karnendeki başarılar bunun en güzel kanıtı. Tatilde enerjini topla ve yeni hedeflerin için hazırlan!
Karnendeki tüm başarılarınla bizim kalbimizi ısıttın! Önemli olan notlar değil, hayallerin için attığın adımlar. Tatilde bol bol eğlenmeyi ve yeni maceralara hazır olmayı unutma. Seninle gurur duyuyoruz!
Bu yıl gösterdiğin çaba bizim için her şeyden değerli. Karnende ne yazarsa yazsın, sen bizim için daima bir yıldızsın! İnanıyoruz ki daha güzel başarılara imza atacaksın. Seni seviyoruz.