"Kars, Ardahan, Kastamonu, Sinop, Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kar ve sağanak yağışının ve etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler kar tatili haberlerini yakından takip ediyor. Peki Sinop Kastamonu, Zonguldak, Kars ve Ardahan’da yarın okullar tatil mi? Valilik ve MEB son dakika açıklamalar...
"Kars, Ardahan, Kastamonu, Sinop, Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağanak yağış ve kar tatili olan iller öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor.
Kars’ta yarın okullar tatil mi?
Olumsuz hava şartlarının baş gösterdiği Kars’ta yarın okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Ancak Kars Valiliği'nden konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı. Yarın Kars’ta okulların tatil olması hakkında resmi makamlardan bir açıklama gelmedi.
Ardahan’da yarın okullar tatil mi?
Ardahan’da yarın okulların tatil olup olmayacağına yönelik açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Kastamonu'da yarın okullar tatil mi?
Kastamonu'da 13 Ocak Pazartesi günü (Yarın) okulların tatil edildiğine dair henüz bir valilik açıklaması gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
Sinop’ta yarın okullar tatil mi?
Olumsuz hava şartlarının baş gösterdiği Sinop’ta okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Ancak Sinop Valiliği'nden konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı. Sinop’ta okulların tatil olması hakkında resmi makamlardan bir açıklama gelmedi.
Zonguldak’ta okullar tatil mi?
13 Ocak Pazartesi Zonguldak’ta yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin valilikten henüz bir açıklama gelmedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Akdeniz'in batı, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimleri ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği; Trakya'nın kuzey, Marmara'nın güney ve batı, Antalya'nın doğu kesimleri ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar, Hakkari çevrelerinde hafif kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.