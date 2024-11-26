Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 27 Kasım’da okulların tatil olup olmayacağı öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre; Samsun, Ordu, Amasya'nın yüksek kesimleri ile Tokat, Çorum, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri'nin kuzey ve batı bölgeleri, Sivas'ın batısı ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışı (5-15 cm) bekleniyor. Ayrıca iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının yaşanacağı tahmin ediliyor. Valilikler, olumsuz hava koşullarını dikkate alarak okullarda tatil kararlarını değerlendiriyor. Peki Kars, Ardahan ve Ağrı'da yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Salı 2024 tatil olan illerin listesi...

1 /9 "Kars, Ardahan ve Ağrı'da yarın okullar tatil mi? Yarın Kars ve Ardahan'da okullar tatil mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Pazartesi ve Salı günleri birçok ilde kar yağışı nedeniyle tatil kararları alınırken, gözler 27 Kasım Çarşamba günü için yapılacak açıklamalara çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısına göre; Samsun, Ordu ve Amasya'nın yüksek kesimleri ile Tokat, Çorum, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Sivas'ın batısı ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışı (5-15 cm) bekleniyor.

2 /9 27 KASIM ÇARŞAMBA (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ, OKUL VAR MI? Birçok ilde etkili olan kar yağışı sebebiyle bazı illerde 25 Kasım Pazartesi ve 26 Kasım Salı günü için okullarda tatil kararı alındı.

3 /9 27 Kasım Çarşamba günü okullarda kar tatili için resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili Valilik açıklamaları geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

4 /9 DOĞU ANADOLU'DA DONDURUCU SOĞUKLAR ETKİLİ OLUYOR Erzurum ile Tunceli'nin il merkezlerine, Kars, Ardahan ve Ağrı'nın ise yüksek kesimlerine yağan kar sonrası dondurucu soğuklar etkili oluyor.

5 /9 ERZURUM Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Erzurum'da, kar yerini soğuk havaya bıraktı. Dondurucu soğukların yaşandığı şehir, kar ve buzla kaplandı. Belediye ekipleri sorumluluk bölgelerinde kar ve buzla mücadele çalışması yürütüyor. Öte yandan kentte gece en düşük hava sıcaklığı eksi 17 derece ile Çat ilçesinde ölçüldü.

6 /9 TUNCELİ Tunceli’de kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oldu. Termometrelerin gece eksi 2'yi gösterdiği kentte, cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu. Şehirdeki dağların zirveleri ise sisle kaplandı.

7 /9 ARDAHAN Yüksek kesimlerine kar yağan Ardahan’da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi. Yüksek noktalarda ise tipi etkili oldu.

8 /9 KARS Kars'ta da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece kaydedildi. Yüksek noktalarında kar bulunan kentte, dondurucu soğuklar nedeniyle bazı bölgelerde buzlanmalar oluştu. Beyaza bürünen Sarıkamış ilçesinde de kar yerini soğuk havaya bıraktı.