Aile destek ödemesi Kasım ayı ne zaman yatacak sorusu, destekten yararlanan hak sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Ödemeler, yıl sonuna kadar uzatıldı. Peki, Kasım 2024 ödemesi yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte detaylar...
Bugün aile destek ödemesi ne zaman yatacak, yattı mı, ödemeler başladı mı? Kasım ayı aile destek programı ödemeleri ne kadar? İşte e-Devlet sorgulama ekranı!
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ KASIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Aile Destek Ödemelerinin, 15 Kasım'a kadar vatandaşların hesabına aktarılması bekleniyor.
Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Hatırlanacağı üzere Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti.
"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz" Buna göre; Aile destek ödemeleri 2024 yılının sonuna kadar yatırılmaya devam edecek."
KASIM 2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Destek ödemesinin ayın 15'i civarında yapılacağı öngörülüyor.
KAÇ TL ÖDENECEK?
Aile Destek Paketi kapsamında her ay belirlenen tarihlerde ve en fazla 12 ay süreyle 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda ödemeler gerçekleştiriliyor.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ARALIK AYINDA SONA ERİYOR!
Başkan Erdoğan'ın açıklaması göz önüne alındığında söz konusu ödemeler Aralık ayında son kez hesaplarda olacak.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILIR MI?
2025 yılında aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğine dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.