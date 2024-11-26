Aile destek ödemesi Aralık ayı ne zaman yatacak sorusu, destekten yararlanan hak sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Ödemeler, yıl sonuna kadar uzatıldı. Aile Destek Paketi ödemeleri son tarihi merak ediliyor. Peki, Aralık 2024 ödemesi yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte detaylar...
Bugün aile destek ödemesi ne zaman yatacak, yattı mı, ödemeler başladı mı? Aralık ayı aile destek programı ödemeleri ne kadar? İşte e-Devlet sorgulama ekranı!
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ARALIK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Hatırlanacağı üzere Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti
"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"
Buna göre; Aile destek ödemelerinin 2024 yılının sonunda Aralık ayı itibarıyla sona ermesi bekleniyor.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında başlatılan Aile Destek Programı'nın ilk olarak 12 ay süreceği belirtilmişti. Ancak geçtiğimiz yılın temmuz ayında 1 yıl daha uzatılmasına karar verildi.
Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yılın Temmuz ayında bitmesi planlanan Aile Destek ödemelerinin yıl sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.
Ancak sosyal yardım parasının yeniden uzatılacağına ilişkin bir gelişme bulunmuyor. Aile Destek Paketi ödemelerinin uzatılması yönünde bir karar gelmesi halinde haberimizde yer vereceğiz.
ARALIK 2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
Aile Destek Ödemelerinin, 15 Aralık'a kadar vatandaşların hesabına aktarılması bekleniyor.
Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
KAÇ TL ÖDENECEK?
Aile Destek Paketi kapsamında her ay belirlenen tarihlerde ve en fazla 12 ay süreyle 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda ödemeler gerçekleştiriliyor.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ARALIK AYINDA SONA ERİYOR!
Başkan Erdoğan'ın açıklaması göz önüne alındığında söz konusu ödemeler Aralık ayında son kez hesaplarda olacak.
AİLE DESTEK YARDIMI ŞARTLARI NELER?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
Başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,
durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.
Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilmekte olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilmektedir.