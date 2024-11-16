KASIM AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: 16 Kasım evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller listesi belli oldu mu?

"16 Kasım evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller listesi belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Evde bakım maaşı alanlar, Kasım ayı ödemelerinin neden yatmadığını ve ne zaman hesaplara geçeceğini araştırıyor. Ödemeler illere göre farklı tarihlerde yatırılırken, yatan iller listesi günlük olarak güncelleniyor. Kasım ayının ikinci haftasında ödemelerle ilgili süreç hızlanmış durumda. Maaşların yatıp yatmadığını öğrenmek isteyen hak sahipleri, e-Devlet üzerinden sorgulama yapabiliyor.

1 /5 Kasım ayının 15’i itibarıyla evde bakım maaşı alan hak sahipleri, ödemelerin hesaplarına geçip geçmediğini merak ediyor. En çok sorulan sorular arasında, "Evde bakım maaşı ödemeleri başladı mı?" ve "Hangi illerde maaşlar yattı?" yer alıyor. Evde bakım maaşı ödemeleri her ay illere göre farklı tarihlerde yatırılıyor. Hak sahipleri, ödemelerin durumunu e-Devlet Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama ekranından kolayca öğrenebiliyor.

2 /5 EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? Evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Kasım yani bugün itibarıyla başlaması bekleniyor. Ancak ödemelerle ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Ödeme alan hak sahipleri e-Devlet sorgulama ekranı üzerinden hesaplarına maaşların yatıp yatmadığını sorgulayabilecekler. EVDE BAKIM MAAŞI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

3 /5 EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA E-DEVLET EKRANI Evde bakım maaşı ödemesinin hesabınıza yatıp yatmadığını aşağıdaki ekrana giriş yaparak sorgulayabilirsiniz. EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

4 /5 EVDE BAKIM MAAŞLARINA NE KADAR OLDU? Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bazı maaş ve ücretlerde değişiklik yaşandı. Evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilendi. Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 zam yapıldı.