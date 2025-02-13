Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre, birçok ilde daha kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü Ağlı, Daday ve Azdavay ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, Çatalzeytin ve İhsangazi ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildiği ifade edildi. Kar tatili yapan öğrenciler 14 Şubat Cuma okullar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki 14 Şubat Cuma Kastamonu’da okul var mı yok mu? Valilik açıklama geldi mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son hava tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ, Kırklareli, Kütahya, Giresun, Erzurum, Muş, Bitlis, Karaman çevreleri ve Rize’nin iç kesimlerinde yağış bekleniyor. Kastamonu’da bazı ilçelerde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün okullar tatil edildi. Kar tatilinin keyfini çıkaran öğrenciler yarın okullar tatil mi, 14 Şubat Cuma günü okul var mı yok mu, Valilikten açıklama geldi mi? diyerek merak ediyor.
Kastamonu’da okullar tatil oldu mu? (13 Şubat)
14 Şubat Cuma günü için Kastamonu Valiliğinden kar tatiline ilişkin bir açıklama gelmedi.
Olumsuz hava şartları nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü bazı ilçelerde eğitime bugün 1 gün ara verilmişti.
Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağlı, Daday ve Azdavay ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, kent merkezi ile Çatalzeytin ve İhsangazi ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, hava şartları nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.
Olumsuz hava şartları nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü Ağlı, Daday ve Azdavay ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, Çatalzeytin ve İhsangazi ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.
Kastamonu'da hava nasıl olacak?
Mevcut tahminlere göre, Kastamonu'da yarın, parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Kentte sıcaklıklar en yüksek 7°C, en düşük -6°C civarında seyredecek.
Kastamonu'da akşam saatleri itibari sis etkili olması bekleniyor.
Kastamonu-İnebolu karayolu Oyrak mevkiinde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle bazı araçlar yolda kaldı. Yolun iki şeridinde de trafiğin kilitlenmesi sebebiyle vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu karayolunda sürücüler kontak kapattı. Karayolları ekipleri ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.