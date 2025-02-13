Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son hava tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ, Kırklareli, Kütahya, Giresun, Erzurum, Muş, Bitlis, Karaman çevreleri ve Rize’nin iç kesimlerinde yağış bekleniyor. Kastamonu’da bazı ilçelerde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün okullar tatil edildi. Kar tatilinin keyfini çıkaran öğrenciler yarın okullar tatil mi, 14 Şubat Cuma günü okul var mı yok mu, Valilikten açıklama geldi mi? diyerek merak ediyor.