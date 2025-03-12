BDDK kararına göre, düzenlemeyle birlikte kredi tutarlarının taşıt değerine oranları da güncellendi. Kredi tutarının taşıtın değerine oranı nihai fatura değeri 2,5 milyon lira ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamayacak. 2,5 milyon lira-5 milyon lira aralığına yüzde 50 oranında, 5 milyon lira-6,5 milyon lira aralığına yüzde 30 oranında, 6,5 milyon lira-7,5 milyon lira aralığına yüzde 20 oranında kredi kullandırılacak. 7,5 milyon lira ve üzerindeki taşıtlar için ise kredi kullandırılmayacak. Peki Katılım bankaları araç finansmanı ne kadar oldu? 800 bin araç finansman tutarı ne kadar?