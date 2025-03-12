Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) elektrikli taşıt alımına ilişkin kredi tutarlarında değişikliğe gitti. Karara göre 2 milyon lira ile 5 milyon liranın üzerinde olmayan taşıt kredilerinde vade sınırı 36 ay, 5 milyon ile 6,5 milyon liranın üzerinde olmayan kredilerde ise 24 ay olarak belirlendi. Bu karar sonrası Katılım bankaları araç finansmanı ne kadar oldu? sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki 2 milyon altı taşıt finansman tutarı ne kadar?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) elektrikli taşıt alımına ilişkin kredi tutarlarında değişikliğe gitti. Karara göre vade sınırı, nihai fatura değeri 2,5 milyon lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay olarak belirlendi.
2 milyon lira ile 5 milyon liranın üzerinde olmayan taşıt kredilerinde vade sınırı 36 ay, 5 milyon ile 6,5 milyon liranın üzerinde olmayan kredilerde ise 24 ay olarak belirlendi. 6,5 milyon lira ile 7,5 milyon liraya kadar olan kredilerde sınır ise 12 ay oldu.
BDDK kararına göre, düzenlemeyle birlikte kredi tutarlarının taşıt değerine oranları da güncellendi. Kredi tutarının taşıtın değerine oranı nihai fatura değeri 2,5 milyon lira ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamayacak. 2,5 milyon lira-5 milyon lira aralığına yüzde 50 oranında, 5 milyon lira-6,5 milyon lira aralığına yüzde 30 oranında, 6,5 milyon lira-7,5 milyon lira aralığına yüzde 20 oranında kredi kullandırılacak. 7,5 milyon lira ve üzerindeki taşıtlar için ise kredi kullandırılmayacak. Peki Katılım bankaları araç finansmanı ne kadar oldu? 800 bin araç finansman tutarı ne kadar?
Ziraat Katılım taşıt finansmanı
Finansman Tutarı: 400 bin
Aylık kar oran : 4,04
Vade sayısı: 12
Ziraat Katılım taşıt finansmanı
Finansman Tutarı: 360 bin
Aylık kar oran : 4,04
Vade sayısı: 12
Ziraat Katılım taşıt finansmanı
Finansman Tutarı: 400 bin
Aylık kar oran : 3,99
Vade sayısı: 12
Vakıf Katılım taşıt finansmanı 0 km
Vakıf Katılım taşıt finansmanı 2. el
Türkiye Finans 0 km taşıt finansmanı
Finansman tutarı: 800 bin
Vade sayısı: 36
Kar oranı: 3.48
Kuveyt Türk yeni binek araç finansmanı
Finansman tutarı: 2 milyon
Vade: 36
Kar oranı: 3,20
Kuveyt Türk yeni ticari araç finansmanı
Finansman tutarı: 800 bin
Vade: 36
Kar oranı: 3,30
Albaraka taşıt finansmanı
Finansman tutarı: 800 bin
Vade: 36
Kar oranı: 3,09
Albaraka taşıt finansmanı
Finansman tutarı: 1 milyon 999 bin
Vade: 36
Kar oranı: 4,1