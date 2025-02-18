Katılım Bankaları Nereye Bağlıdır?

Katılım bankaları da diğer bankalar gibi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) bağlıdır. Denetimleri de banka denetim müfettişleri tarafından yapılır. İslami kurallar doğrultusunda faizsiz bankacılık anlayışını benimseyen bu kurumlarda verilen hizmetler, oluşturulan İslami kurullar tarafından belirlenip bu doğrultuda karar alınır. Her katılım bankasının bünyesinde onay alınan İslami bir karar kurulu bulunur ve bu kurul piyasaya yeni sürülecek ürünler için uygunluk verir.



