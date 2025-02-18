Orta gelirli vatandaşlar için konut finansmanı vade sayıları ve geri ödeme tutarları ev almak isteyen kişiler tarafından yakından merak ediliyor. Emlak Konut kampanyası hakkında bilgi arayanlar için Bakan Murat Kurum'un açıklamaları merak konusu oldu. Kampanya şartları ve detayları hakkında bilgi veren Kurum, Emlak Konut kampanyasının detaylarını paylaştı. Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, Emlak Katılık, Kuveyttürk, Albaraka 2 milyon TL konut finasmanında geri ödeme ve taksit tutarı ne kadar, kaç TL? Hangi banka düşük finansmanlı konut imkanı sunuyor? İşte katılım bankaları güncel konut finansmanı koşulları...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut GYO tarafından başlatılacak yeni konut kampanyasının detaylarını açıkladı. Bakan Kurum:
"Emlak Konut ile orta gelirliler için hazırladığımız konut kampanyasını yarın açıklıyoruz.
TOKİ ile yeni sosyal konut kampanyasını yıl sonunda başlatıyoruz.
Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile arsa maliyetini düşürecek, konut fiyatlarını indirecek çalışmayı yürütüyoruz.
Konut sorununun çözümü için ne gerekiyorsa yapacağız."
EMLAK KONUT KAMPANYASI NEDİR?
Bakan Kurum, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nun düzenlediği Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, Emlak Konut projelerinin uygun ödeme koşullarıyla sunulacağını belirtti. Ayrıca, arsa maliyetlerini düşürerek konut fiyatlarını sabitleyecek bir çalışmanın Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü ifade etti. Geçmişte Emlak Konut GYO, benzer kampanyalar düzenlemiş ve bu kampanyalarda çeşitli ödeme seçenekleri sunmuştur. Örneğin, peşin alımlarda %25 indirim, %25 peşinatla ara ödemeli planlar veya %50 peşinatla 24 ay sonra ödeme gibi seçenekler mevcuttu.
2 milyon TL'lik konut finansmanının ayrıntıları araştırıyor. 2 milyon TL aylık ödemesi ne kadar oldu? Hangi banka en uygun oranı sunuyor?
Konut finansmanı oranları yavaş yavaş gerilerken, ev alacak vatandaşlar yüzde 2 bandını bekliyor. Peki katılım bankaları tarafından uygulanan konut finansmanı ne kadar?
1 Milyon TL konut finansmanı geri ödemesi ne kadar?
Yeni konut kampanyası ile 1 milyon TL konut finansmanı kullanan bir kişi, aylık 17.900 TL taksit ödeyerek ev sahibi olabilecek. Eğer kampanyadan yararlanmazsa, aynı finansman için aylık ödemesi gereken tutar 36.500 TL’yi bulacak.
2 milyon TL konut finansmanı geri ödemesi ne kadar?
2 milyon TL'lik konut finansmanı çeken bir kişinin 120 ay vadede ne kadar ödeyeceği, bankaların vade farkı oranlarına göre farklılık gösteriyor.
VAKIF KATILIM
Kar Oranı: Yüzde 2,79
Aylık Taksit: 57.932,14 TL
Toplam Ödeme: 6.951.856,76 TL
KUVEYT TÜRK
Kar Oranı: Yüzde 2,89
Aylık Taksit: 59.757,08 TL
Toplam Ödeme: 7.170.852,44 TL
ZİRAAT KATILIM
Kar Oranı: Yüzde 3,50
Vade sayısı: 60 ay
Aylık Taksit: 80.986,32 TL
Toplam Ödeme: 4.859.179,20 TL
ALBARAKA TÜRK
Kar Oranı: Yüzde 2,95
Vade sayısı: 120 ay
Aylık Taksit: 60.800,36 TL
Toplam Ödeme: 7.296.038,40 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kar Oranı: Yüzde 2.99
Vade sayısı: 120 ay
Aylık Taksit: 61.595,32 TL
Toplam Ödeme: 7.391.438,40 TL
EMLAK KATILIM
Kar Oranı: Yüzde 3.99
Vade sayısı: 120 ay
Aylık Taksit: 80.536,22 TL
Toplam Ödeme: 9.664.319,46 TL
Katılım Bankaları Nereye Bağlıdır?
Katılım bankaları da diğer bankalar gibi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) bağlıdır. Denetimleri de banka denetim müfettişleri tarafından yapılır. İslami kurallar doğrultusunda faizsiz bankacılık anlayışını benimseyen bu kurumlarda verilen hizmetler, oluşturulan İslami kurullar tarafından belirlenip bu doğrultuda karar alınır. Her katılım bankasının bünyesinde onay alınan İslami bir karar kurulu bulunur ve bu kurul piyasaya yeni sürülecek ürünler için uygunluk verir.
Faizsiz Bankacılık İşleyişi Nasıldır?
Faizsiz bankacılık işleyişi şu şekildedir:
Finansman talebinde bulunan müşteriye banka tarafından vekâlet verilir.
Müşteri malı banka adına satın alır.
Geri ödeme, anlaşılan kâr ve vade ile gerçekleştirilir.
Bu ticaretten elde edilen kâr ve zarar katılım hesap sahiplerine pay edilir.
Kâr payları genellikle klasik bankacılık sistemindeki faiz oranlarıyla yakındır. Bu durumun sebebi katılım bankalarıyla diğer bankaların aynı piyasa üzerinde rekabet ediyor oluşudur. Kâr oranları bu nedenle diğer bankalardaki faiz oranları göz önüne alınarak belirlenir.