Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde yağış başladı. Türkiye'nin birçok bölgesinde başlayan yağışlar sonrası okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Meteoroloji’den kar uyarısı sonrası Kayseri, Karaman, Kırşehir, Aksaray, Konya, Niğde, Afyonkarahisar’da okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba bugün hangi illerde okullar tatil? sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kayseri, Karaman, Kırşehir, Aksaray, Konya, Niğde, Afyonkarahisar genelinde eğitim öğretime çarşamba günü ara verilmesine yönelik beklentiler olumsuz hava koşulları nedeniyle arttı. Yurt genelinde pek çok ili etkisi altına alan sağanak ve kar yağışı nedeniyle öğrencilerin kar tatili beklentileri de gündeme geldi. Peki, Kayseri, Karaman, Kırşehir, Aksaray, Konya, Niğde, Afyonkarahisar’da okullar tatil mi? İşte, merak edilen o konu hakkında detaylı bilgiler.
Kayseri’de okullar tatil mi?
Kayseri Valiliği, Kayseri’de yarın okulların tatil olup olmadığı hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Kayseri'de 19 Mart Çarşamba günü kar yağışı beklenmekte. Sıcaklıklar gün boyunca 3°C ile 0°C arasında değişecektir. Yağış
Konya’da okullar tatil mi?
Konya Valiliği, yoğun kar yağışının gözlendiği Konya’da yarın okulların tatil olup olmadığı hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir. Sıcaklıklar gün boyunca 2°C ile 4°C arasında değişecektir. Konya'da kar yağışı beklendiğinden, dışarıda geçireceğiniz zamanlarda uygun kıyafetler ve kar lastikleri kullanmanız önerilir.
Kırşehir’de okullar tatil mi?
Kırşehir Valiliğinden henüz 19 Mart Çarşamba günü ile ilgili tatil duyurusu gelmedi.
Aksaray’da okullar tatil mi?
Olumsuz hava şartlarının baş gösterdiği Aksaray’da okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Ancak Aksaray Valiliği'nden konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı.
Niğde’de okullar tatil mi?
Niğde’de kar yağışı yarın etkisini sürdürmeye devam edecek. 19 Mart Çarşamba günü Niğde’de eğitime ara verildiğine dair henüz valilik açıklaması gelmedi.
Afyonkarahisar’da okullar tatil mi?
19 Mart Çarşamba günü Afyonkarahisar’da eğitime ara verildiğine dair henüz valilik açıklaması gelmedi. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kahramanmaraş çevreleri, Adana’nın kuzey kesimleri ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde, akşam saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde, gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.