Kayseri'de yarın (12 Şubat) okullar tatil mi? Valilik açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu değerlendirmelerinin ardından Kayseri Valiliğinden tatil açıklaması gecikmedi. Öğrenciler yarın okulların tatil edilip edilmediğini sorgulamaya devam ediyor. İşte valilikten yapılan açıklamalar.
Kayseri'de kar yağışının hayatı olumsuz etkileyecek seviyelerde olmamasının ardından Valilikten açıklama yapıldı. Öğrencilerin merakla beklediği haberin ardından Kayseri Valiliği okulların yarın tatil edilmeyeceğini paylaştı.
KAYSERİ'DE YARIN 12 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?
Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yarın 12 Şubat eğitime ara verilmeyeceği belirtildi.
Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden almış olduğumuz verilerin değerlendirilmesi sonucunda ilimiz genelinde 12.02.2025 Çarşamba günü okulların tatil edilmesine gerek olmadığı, eğitim ve öğretime devam edileceğine karar verilmiştir. Ayrıca, Kayseri Valiliğimizin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesi önemli rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
KAYSERİ HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen en son hava durumu tahminlerine göre, Kayseri'de beklenen sıcaklıklar şu şekilde;
Çarşamba: -2° Karlı
Perşembe: -6° Karlı
Cuma: -7° Güneşli
Cumartesi: -4° Bulutlu
Pazar: -2° Güneşli
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