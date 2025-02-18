Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının 1 dereceye düştüğü bölgede, kar yağışının yer yer devam etmesi bekleniyor. Kar yağışı nedeniyle öğrenci ve veliler Kırklareli'de okullar tatil mi? Kırklareli'de 19 Şubat Çarşamba yarın okullar tatil mi? sorusunu sormaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kar yağışı' uyarısında bulunduğu bölgeler arasında yer alan Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Balkanlar üzerinden gelen kar, Edirne'nin Bulgaristan'a sınır köylerini beyaza bürüdü. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı kesiminde de etkili olan kar yağışının ulaşımda olumsuzluğa neden olmaması için Karayolları ve Özel İdare ekipleri, kara yolu üzerinde tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.
Hava sıcaklığının 1 dereceye düştüğü bölgede, kar yağışının yer yer devam etmesi bekleniyor. Kar, Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Bulgaristan'a sınır Kofçaz ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.
Kırklareli'de 19 Şubat Çarşamba yarın okullar tatil mi?
Kırklareli'de olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Ancak, Kırklareli Valiliği'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kırklareli hava durumu nasıl olacak?
Bugün için Kırklareli hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 6°. Yarın için Kırklareli hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1°. 20 Şubat 2025 Perşembe Kırklareli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 3°. 21 Şubat 2025 Cuma Kırklareli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 0°. 22 Şubat 2025 Cumartesi Kırklareli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 1°.
Kırklareli Bugün, Yarın, Haftalık Hava Durumu