KISMİ AF SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 10. Yargı paketi ne zaman çıkacak, genel af Meclis’ten geçti mi? İnfaz düzenlemesi...

Af yasası beklentisiyle yakından takip edilen infaz düzenlemesinde gözler 10. Yargı Paketi’ne çevrildi. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen yeni paket, mükerrer suçlardan hüküm giyen binlerce mahkûma şartlı tahliye ihtimalini gündeme getiriyor. “İyi hal” kriterlerinin yeniden ele alındığı düzenlemede, yaklaşık 20 bin hükümlü için tahliye yolu açılabileceği belirtiliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, infaz sisteminde köklü değişiklikler öngören düzenlemenin kısa süre içinde TBMM’ye sunulacağını açıkladı. Genel af beklentilerine ise net yanıt verildi. Yeni düzenlemenin Meclis takvimine girmesiyle birlikte cezaevlerinde büyük bir hareketlilik yaşanması bekleniyor.
Genel ve kısmi af beklentisiyle infaz düzenlemesine dair gelişmeleri yakından takip eden binlerce mahkûm yakını, gözünü 10. Yargı Paketi'ne çevirdi. Ceza adaletine ve caydırıcılığa dair önemli başlıklar içermesi beklenen yeni paketle ilgili çalışmalar sürerken, düzenlemenin Meclis takvimine ne zaman gireceği merak konusu oldu. Af düzenlemesiyle ilgili beklentiler yüksek olsa da, Adalet Bakanlığı kaynakları genel affa kapı aralayacak bir çalışmanın gündemde olmadığını belirtiyor.
YARGI PAKETİ İNFAZ DÜZENLEMESİNDE SON DURUM
10. yargı paketinin önümüzdeki günlerde TBMM gündeminde yer alması bekleniyor. Geniş kapsamlı yeni yargı paketi hakkında Bakan Yılmaz Tunç 11 Nisan günü, çok kısa süre içerisinde yeni yargı paketinin Meclis gündeminde yer alacağını ayrıca hukuk ve idari yargılama süreçlerini hızlandıracak ikinci bir paketin de yaz döneminde Meclis'e sunulacağını belirtti.
Yeni yargı paketleri ile süreçleri hızlandırmak ve adli teşkilatların kurumsal kapasitesini artırmak amaçlanıyor. 10. Yargı Paketi'nde ceza adalet ve cezalardaki caydırıcılığa dair önemli maddeler yer alıyor. Özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya, denetimli serbestlik uygulamalarına, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik çalışmaların olacağının sinyali verilmişti. Çalışmalarla denetimli serbestlikten kaynaklanan problemler giderilecek ve tutuklama tedbiriyle ilgili ceza mahkemesi kanununda yapılacak değişiklikleri içerecek.
Yanı sıra 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların denetimli serbestlikten yararlandığı kovid düzenlemesinin bu tarihten önce suç işleyen ve cezası kesinleşmeyen hükümlüleri kapsamamıştı. Bu düzenlemenin söz konusu kesim için de değerlendirilmesi bekleniyor.
GENEL AF, KISMİ AF ÇIKACAK MI?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı canlı yayında genel af ve kısmi af konularıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. "Genel af ve kısmi çıkacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Tunç şunları söyledi;
"Kişiye yönelik bir düzenleme, bir iyileştirme söz konusu değil. Mevzuatımızda sürekli birtakım iyileştirmeler yapıyoruz. Mesela 'Hasta hükümlüler cezaevinde ölmesin' diyoruz. Bu insan haklarına aykırı. Bunların bir genel af şeklinde yorumlanması doğru değil. Af gündemde yok."
KOVİD TAHLİYESİ DÜZENLEMESİ
Kovid tahliyesiyle ilgili bir af düzenlemesinin olup olmayacağıyla ilgili de açıklama yapan Bakan Tunç şunları söyledi:
"'Kovid izniyle ilgili bir çalışma olabilir’ dedik. 'Af mı geliyor' şeklinde birtakım yorumlara neden oldu. 2020'de Kovid izninden yararlanıp açık cezaevinde bulunanlar denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye edilmişti. Bu süre 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı. Düzenlemeden 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunanlar yararlandı.
31 Temmuz 2023 tarihinden daha önce suç işlemiş ancak cezasının infazı henüz kesinleşmemiş ve hapse girmemiş olanların, yargılamadaki gecikmeden dolayı bu düzenlemeden yararlanamaması gibi bir durum ortaya çıktı. Bu yönde müracaatlar, talepler oldu. Bu talepler doğrultusunda bir düzenleme olabilir."
20 BİN KİŞİYE ŞARTLI TAHLİYE
Hükümetin üzerinde çalıştığı 10. Yargı Paketi, infaz sisteminde önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. Hürriyet'in haberine göre yeni düzenlemeyle, özellikle mükerrer suçlardan hüküm giyen binlerce mahkûmu yakından ilgilendiriyor. Taslağa göre, “iyi hal” değerlendirmesiyle 20 bin kişiye şartlı tahliye kapısı açılacak.
Mevcut infaz sistemine göre, aynı suçu birden fazla kez işleyen kişiler, ceza indirimi ya da denetimli serbestlik gibi haklardan faydalanamıyor. Örneğin; ikinci kez suç işleyen biri cezasının en az üçte ikisini, üçüncü kez suç işleyen ise cezasının tamamını cezaevinde çekmek zorunda kalıyor. Bu durum, hükümlülerin cezaevinde iyi hal kriterlerini sağlayamamasına neden oluyor.
Yeni düzenleme, bu çıkmazı ortadan kaldırmayı hedefliyor. Artık mükerrer suçlular da cezaevindeki tutum ve davranışlarına göre "iyi hal" kapsamına alınabilecek. Böylece şartlı tahliye mekanizmasından yararlanmaları mümkün hâle gelecek.