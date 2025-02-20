Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. Bugün kar tatili olan iller arasında Kocaeli, Giresun, Erzincan ve Gümüşhane de yer aldı. Kar yağışının keyifini çıkaran öğrenciler 21 Şubat Cuma günü okul var mı? Kocaeli, Giresun, Erzincan ve Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi? Valilikten tatil açıklaması geldi mi? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar.
Soğuk hava ve kar yağışı yurt genelinde yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışının etkisini gösterdiği birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. Peki Kocaeli, Giresun, Erzincan ve Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma günü için Valilikten açıklama geldi mi? İşte kar tatili olan ilçeler.
Giresun'da yarın okullar tatil mi?
21 Şubat Cuma günü kar tatili konusunda Giresun Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi.
Giresun’da bugün okullar tatil edilmişti.
Giresun'daki tüm okullarda da eğitime yarın ara verildi. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte beklenen kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini belirtti. Serdengeçti, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağını ifade etti.
Giresun'da aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 474 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilikten alınan bilgiye göre, il merkezinde 53, Alucra'da 22, Bulancak'ta 58, Çamoluk'ta 27, Çanakçı'da 14, Dereli'de 34, Doğankent'te 9, Espiye'de 27, Eynesil'de 11, Görele'de 53, Güce'de 13, Keşap'ta 41, Piraziz'de 22, Şebinkarahisar'da 21, Tirebolu'da 48 ve Yağlıdere'de 21 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kocaeli'de yarın okullar tatil mi?
Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle kent genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) yarın ve 21 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarındaki hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kocaeli'de "Altay kar fırtınası" öncesi 2 bin 321 personel ve 623 araç-iş makinesi hazır hale getirildi. Ekipler 24 saat aralıksız çalışacak. Kocaeli'de bir haftadır aralıklarla yağan karın, Meteoroloji'nin "Altay kar fırtınası" uyarısıyla birlikte şiddetlenmesi bekleniyor. Bu kapsamda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ve sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için karla mücadele ekiplerini hazır hale getirdi. 2 bin 321 personel ve 623 araç-iş makinesiyle teyakkuzda bekleyen ekipler, il genelinde yaklaşık bin 750 kilometrelik yolda karla mücadele çalışmalarını sürdürecek. Yüksek kesimler ve köy yollarının kapanmaması için de önlemler alındı.
Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi?
Gümüşhane'de 21 Şubat Cuma günü okulların tatil olup olmadığına ilişkin Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.
Gümüşhane'de okullar bugün tatil edilmişti. Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi. Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, kar yağışının kent genelinde devam edeceği vurgulandı. Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Erzincan'da okullar tatil mi?
21 Şubat Cuma günü Erzincan’da okulların tatil edildiğine yönelik Valilikten henüz bir açıklama yapılmadı.
Erzincan'da bugün okullar tatil olmuştu. Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Vali Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, 20 Şubat Perşembe günü kent genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi. Aydoğdu, kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile engelli çocuğu olan anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağını ifade etti.