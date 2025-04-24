Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Kocaeli, Yalova ve Tekirdağ'da eğitim ve öğretime bugün ara verildi. Peki Yarın Tekirdağ’da okul var mı? 25 Nisan Cuma Kocaeli’de okullar tatil mi? Yalova Valiliğinden yarın okul tatili açıklaması geldi mi? İşte detaylar.
İstanbul'da Silivri açıklarında saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli deprem, çok sayıda çevre ilden de hissedildi. İstanbul’da bugün ve yarın okulların tatil edildiği Valilik tarafından duyuruldu. Depremin hissedildiği iller arasında Kocaeli, Yalova ve Tekirdağ'da da eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Bugün tatil yapan öğrenciler ile velilerin yarın okullar tatil mi, 25 Nisan Cuma günü okul var mı, Valilik bir açıklama yaptı mı sorusunu merak ediyor.
Kocaeli'de okullar tatil mi?
Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin Kocaeli'de de hissedildiği hatırlatıldı.
İl genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, motorlu taşıtlar sürücü kursları ve diğer tüm kurslarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada, "Kamu kurumlarında çalışan malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile eğitim öğretime devam eden 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri personelin izin kapsamı dışında olduğu kaydedildi.
Kocaeli Valiliği’nden 25 Nisan Cuma günü okulların tatil olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.
Tekirdağ'da okullar tatil mi?
Tekirdağ'da Valiliği'nin açıklamaları yakından takip edilirken, 25 Nisan Cuma günü okulların tatil olduğuna yönelik şu ana kadar bu konuda resmi bir tatil açıklaması gelmedi. Tekirdağ’da bugün okullar tatil edilmişti.
Tekirdağ Valiliği’nden yapılan açıklamada, Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle kentteki ilk ve orta dereceli okullarda ve kreşlerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Öte yandan, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacağı aktarıldı. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personelin izin kapsamı dışında olduğu ifade edildi.
"Yalova'da okullar tatil mi?
25 Nisan Cuma günü Yalova’da okulların tatil olduğuna yönelik Valilikten henüz bir açıklama gelmedi. Yalova’da bugün okullar tatil edilmişti.
Yalova Valisi Hülya Kaya, İstanbul'un Silivri ilçesi merkezli 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.
Vali Kaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin Yalova'da da hissedildiğini hatırlattı.
İlde yapılan incelemelerde okullarda herhangi bir hasar tespit edilmediğini belirten Kaya, şu ifadelere yer verdi:
"Öğrenci ve velilerimizin kaygıları göz önünde bulundurularak resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 24.04.2025 Perşembe günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan; engelli personel, hamileler, 10 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve malul gaziler, herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın bir gün idari izinli sayılacaktır."