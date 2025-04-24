İstanbul'da Silivri açıklarında saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli deprem, çok sayıda çevre ilden de hissedildi. İstanbul’da bugün ve yarın okulların tatil edildiği Valilik tarafından duyuruldu. Depremin hissedildiği iller arasında Kocaeli, Yalova ve Tekirdağ'da da eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Bugün tatil yapan öğrenciler ile velilerin yarın okullar tatil mi, 25 Nisan Cuma günü okul var mı, Valilik bir açıklama yaptı mı sorusunu merak ediyor.