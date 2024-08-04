KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) soru kitapçığı sorgulama ekranı

KPSS sınavlarında olduğu gibi soru ve cevaplara ilişkin soru kitapçığı ve cevap anahtarlarını ÖSYM'nin sınavdan kısa süre sonra erişime sunması bekleniyor.

ÖABT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI





KPSS 2024 ÖABT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılan adayların sonuçları yine ÖSYM tarafından https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden 23 Ağustos günü ilan edilecek.