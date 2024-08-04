ÖSYM tarafından düzenlenen 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) 10:15’te başlayan sabah oturumu tamamlandı. 461 bin 763 adayın başvurduğu KPSS AÖBT yorumları merak konusu. Peki KPSS ÖABT sınav zor muydu kolay mıydı, sorular nasıldı? İşte öğretmen adaylarının AÖBT sınav yorumları.
2024-KPSS ÖABT ile 2024-KPSS İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alan Sınavı 4 Ağustos Pazar günü yapılıyor. Saat 10.15'te başlayan KPSS AÖBT’nin ilk oturumu, 81 ildeki 103 sınav merkezinde, 1362 binadaki 20 bin 286 salonda yapıldı.
461 bin 763 adayın başvurduğu oturumlarda, adaylara 75 soru için alanlarına göre 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verildi. Peki, KPSS ÖABT sınav nasıldı, sorular kolay mıydı, zor muydu? İşte, adaylardan 2024 KPSS Lisans ÖABT sınav yorumları...
KPSS Alan Bilgisi kapsamında son sınav olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin ilk oturumu saat 10.15'te başladı. 461 bin 763 adayın başvurduğu ÖABT ilk oturumu 12.45'te sona erdi. Peki, sınav zor muydu, sorular nasıldı? İşte, sınava giren adaylardan ÖABT sınav yorumları...
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) soru kitapçığı sorgulama ekranı
KPSS sınavlarında olduğu gibi soru ve cevaplara ilişkin soru kitapçığı ve cevap anahtarlarını ÖSYM'nin sınavdan kısa süre sonra erişime sunması bekleniyor.
ÖABT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI
KPSS 2024 ÖABT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılan adayların sonuçları yine ÖSYM tarafından https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden 23 Ağustos günü ilan edilecek.