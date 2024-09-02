Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ön lisans oturumu 1 Eylül Pazar günü düzenlendi. Adaylara sınavda 60 Genel Yetenek, 60 Genel Kültür sorusu yöneltildi. Söz konusu sınava katılan binlerce adayın gündeminde KPSS önlisans sonuçları yer alıyor. 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak olan sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM takvimiyle duyurulmuştu. Peki; KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ön lisans Genel Yetenek, Genel Kültür sonuçları sorgulama ekranı...
KPSS ön lisans sınavı, 1 Eylül 2024 Pazar günü düzenlenen oturumla tamamlandı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara, 120 sorudan oluşan genel yetenek-genel kültür testleri için 130 dakika cevaplama süresi verildi. Sınava 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu. 2 bin 535 engelli adayın katıldığı sınavda, 164 bin 53 görevli yer aldı. Önlisans KPSS cevap anahtarı da sınavın ardından ÖSYM tarafından yayınlandı. Peki, KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS ÖNLİSANS SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!
KPSS Önlisans soru ve cevapları yayımlandı. Pazar günü 12:25'te sona eren sınavın ardından ÖSYM tarafından sınav soru ve cevapları adayların erişimine açıldı.
KPSS ÖNLİSANS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI 2024
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
1 milyon 205 bin 899 aday başvurduğu KPSS Ön Lisans sınavı gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar, sonuçlar ve puan durumu için ÖSYM açıklamalarına odaklandı.
KPSS Önlisans sınavı sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimi 2024 listesi ile belli oldu. Buna göre sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak. Sınav sonuçları, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenilebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak.
KPSS ÖN LİSANS YORUMLARI 2024
"Matematikte büyük pil, küçük pil sorusuyla, pil ile hiç ilişkimin olmamasını anladım"
"Hayatımda girdiğim en kolay sınavdı"
"Sınavdan çıktım, 15 matematik yapabildim, zaman yetmedi"
"Süre bitti, son 30 soruyu göremeden sınavdan çıktık"
"Macun sorusunu hiç beklemiyordum"
"Çiçek sorusunu bi ben mi kolayca yaptım"
"Türkçe aşırı basit miydi yoksa bana mı öyle geldi."
ADAYLARA 120 SORU YÖNELTİLDİ!
2024 KPSS Önlisans sınavında adaylara 120 soru yöneltildi. 60 Genel Yetenek, 60 Genel Kültür olmak üzere 120 soru için adaylara 130 dakika süre verildi.
SONUÇLAR 20 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan ve 1 milyon 205 bin 899 adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu tamamlandı.
ÖSYM BAŞKANI'NDAN KPSS ÖN LİSANS AÇIKLAMASI
Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava 1 milyon 205 bin 899 adayın başvurduğunu bildirdi.
Aday odaklı düşünme anlayışını genişleterek sürdürdüklerini kaydeden Ersoy, "2022-KPSS Ön Lisans 104 sınav merkezinde düzenlenmişti, hafta sonu yapacağımız uygulamada bu sayıyı 135'e çıkardık. Sınav merkezlerimizin sayısını arttırarak adaylarımızın sınav yerine ulaşımını kolaylaştırdık." değerlendirmesinde bulundu.
Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu aktaran Ersoy, 3 bin 694 adayın bu haktan yararlandığı bilgisini vererek, "Sınava 2 bin 535 engelli aday katılacak ve bu adayların mağduriyet yaşamaması için titiz bir çalışma yürüttük. Sınavda 164 bin 53 görevli yer alacak. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 13 bin 566 emniyet mensubu da sahada olacak." bilgisini paylaştı.
Ersoy, 18-29 yaş aralığındaki başvuruların yoğunlukta olduğunu belirterek, en fazla başvurunun İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldiğini, Lefkoşa'dan gelen başvuru sayısının ise 588 olduğunu kaydetti.
Sınava başvuran kadın aday sayısının 743 bin 725 olduğunu bildiren Ersoy, erkek aday sayısının ise 462 bin 174 olduğunu ifade etti.
SORU DAĞILIMI
KPSS Önlisans sınavı, iki ana bölümden oluşur: Genel Yetenek ve Genel Kültür. Bu iki bölümde adaylara toplam 120 soru sorulur. KPSS Önlisans sınavının konuları Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve vatandaşlık olmak üzere 5 ana dersten oluşmaktadır.
Genel yetenek bölümünde 30 Türkçe ve 30 matematik sorusu bulunmaktadır.