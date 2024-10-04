"KPSS Ortaöğretim 65, 66, 67, 68, 69, 70 puanla ataması var mı, olur mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, 66, 67, 68, 69, 70 puan alan adaylar için hangi kurumlara atanabilecekleri merak konusu oldu. Bu puan aralığında atama yapılma ihtimali, açılan kadroların sayısı, yerleşme taban puanları ve başvuru yapan adayların yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir. Peki, KPSS Ortaöğretim 65, 66, 67, 68, 69, 70 puanla ataması var mı, olur mu? KPSS 65, 66, 67, 68, 69, 70 puanla nereye gidilir?

1 /5 "KPSS Ortaöğretim 65, 66, 67, 68, 69, 70 puanla ataması var mı, olur mu? KPSS 65, 66, 67, 68, 69, 70 puanla nereye gidilir?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Belirli periyotlarda kamuya devlet memuru alımına aracılık eden ÖSYM, Ortaöğretim KPSS puanları ile bu atamaları gerçekleştiriyor. Peki, bu kapsamda Ortaöğretim KPSS 66, 67, 68, 69, 70 puanla nereye gidilir ve memur olunur mu, atama gerçekleşir mi?

2 /5 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS ortaöğretim sonuçları henüz açıklanmadı. KPSS ortaöğretim sonuçları ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgiye göre 4 Ekim 2024 Cuma günü (bugün) açıklanacak.

3 /5 KPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR? KPSS sonuçları için adaylar ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden T .C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sorgulama yapabilirler. KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ!



4 /5 KPSS 66, 67, 68, 69, 70 PUANLA NEREYE GİDİLİR? Geçtiğimiz senelerde KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini tamamlayan ÖSYM, atama puanlarını erişime açmıştı. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra "sayfada bul" seçeneğini kullanarak almış olduğunuz puanı yazabilir ve o puanlarda atama yapılıp yapılmadığını sayfada arayarak bulabilirsiniz. ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ