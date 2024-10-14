Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman? ÖSYM'den son dakika tercih kılavuzu yayınlandı duyurusu bekleniyor

2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman? ÖSYM'den son dakika tercih kılavuzu yayınlandı duyurusu bekleniyor

09:1114/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim oturumu sonuçlarının ilan edilmesinin ardından KPSS tercih heyecanı da başladı. Tercih listelerini oluşturacak adaylar tarafından kılavuz ve takvim sorgulanıyor. Lise mezunu adayların kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolarda görev alabilmesi adına gerçekleştirilecek olan tercih işlemleri için ÖSYM AİS ekranı gündemde. Peki KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman? ÖSYM 2024 KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS Ortaöğretim tercih süreci için geri sayım başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak için sınava girenler 4 Ekim itibarıyla aldıkları puanları öğrendi. Milyonlarca aday, elde ettikleri puan ve kurumun taban puanlarına göre tercih listesini oluşturacak. Bu kapsamda bilgiler ÖSYM tarafından paylaşılacak KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu ile belli olacak. Peki, 2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlıyor? İşte, konuya dair bilgiler...

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN?


KPSS Ortaöğretim tercihleri henüz başlamadı. KPSS ortaöğretim tercih takvimi duyurulduktan sonra kılavuz paylaşılacak. Kılavuzda adayların tercih edebilecekleri meslekler, kontenjanlar ve diğer bilgiler yer alacak.

Son olarak KPSS-2024/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme yapıldı. Tercih işlemleri 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Henüz KPSS ortaöğretim tercihlerine ilişkin ÖSYM’den yeni bir bilgilendirme geldiğinde haberimize eklenecek.


TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?


Merakla beklenen KPSS tercih kılavuzu 2024 henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı.

Herhangi bir açıklama gelmesi durumunda haberimizde mutlaka yer vereceğiz. KPSS tercihleri kılavuzun yayınlanmasının ardından netlik kazanacaktır.


KPSS P94 PUANIYLA ALAN KURUMLAR


Üniversiteler

Enstitüler

Bakanlıklar

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Karayolları Genel Müdürlüğü

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayıştay Başkanlığı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü


KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI


2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim’e (2024-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.


KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?


KPSS ortaöğretim mezunlarının tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

#kpss
#kpss tercihleri
#kpss ortaöğretim tercihleri
#ösym
#kpss tercih kılavuzu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS Dikey Geçiş Sınavı ek tercih işlemleri 2024 başladı mı, ne zaman başlayacak?