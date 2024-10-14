Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim oturumu sonuçlarının ilan edilmesinin ardından KPSS tercih heyecanı da başladı. Tercih listelerini oluşturacak adaylar tarafından kılavuz ve takvim sorgulanıyor. Lise mezunu adayların kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolarda görev alabilmesi adına gerçekleştirilecek olan tercih işlemleri için ÖSYM AİS ekranı gündemde. Peki KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman? ÖSYM 2024 KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı?
KPSS Ortaöğretim tercih süreci için geri sayım başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak için sınava girenler 4 Ekim itibarıyla aldıkları puanları öğrendi. Milyonlarca aday, elde ettikleri puan ve kurumun taban puanlarına göre tercih listesini oluşturacak. Bu kapsamda bilgiler ÖSYM tarafından paylaşılacak KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu ile belli olacak. Peki, 2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlıyor? İşte, konuya dair bilgiler...
KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN?
KPSS Ortaöğretim tercihleri henüz başlamadı. KPSS ortaöğretim tercih takvimi duyurulduktan sonra kılavuz paylaşılacak. Kılavuzda adayların tercih edebilecekleri meslekler, kontenjanlar ve diğer bilgiler yer alacak.
Son olarak KPSS-2024/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme yapıldı. Tercih işlemleri 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Henüz KPSS ortaöğretim tercihlerine ilişkin ÖSYM’den yeni bir bilgilendirme geldiğinde haberimize eklenecek.
TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Merakla beklenen KPSS tercih kılavuzu 2024 henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı.
Herhangi bir açıklama gelmesi durumunda haberimizde mutlaka yer vereceğiz. KPSS tercihleri kılavuzun yayınlanmasının ardından netlik kazanacaktır.
KPSS P94 PUANIYLA ALAN KURUMLAR
Üniversiteler
Enstitüler
Bakanlıklar
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türk Dil Kurumu Başkanlığı
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü
Gelir İdaresi Başkanlığı
Sayıştay Başkanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü
KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI
2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim’e (2024-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.
KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
KPSS ortaöğretim mezunlarının tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.