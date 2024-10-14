KPSS Ortaöğretim tercih süreci için geri sayım başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak için sınava girenler 4 Ekim itibarıyla aldıkları puanları öğrendi. Milyonlarca aday, elde ettikleri puan ve kurumun taban puanlarına göre tercih listesini oluşturacak. Bu kapsamda bilgiler ÖSYM tarafından paylaşılacak KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu ile belli olacak. Peki, 2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlıyor? İşte, konuya dair bilgiler...